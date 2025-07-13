عائلات الأسرى الإسرائيليين ينظمون وقفة أمام مكتب نتنياهو للمطالبة بصفقة ووقف الحرب

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، ببدء وقفة لعائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أمام مكتب نتنياهو بالقدس للمطالبة بصفقة تبادل ووقف الحرب.

عائلات الأسرى الإسرائيليين ترد على نتنياهو

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، مساء اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول مجددا خلق صورة زائفة وكأن التوصل لاتفاق شامل في غزة مستحيل.

وأضافت: "تصريحات نتنياهو تبدو بداية محاولة لإفشال مساعي إبرام صفقة كما فعل في السابق.. الحكومة فشلت مرارا وتكرارا في إعادة المخطوفين بسبب مصالح سياسية ضيقة".

وتابعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: "الحقيقة هي أن أكثر من 80% من الشعب يريد اتفاقا ينهي القتال ويعيد كل المخطوفين.. من يفسد الاتفاق يتصرف بخبث ضد إرادة الشعب في سبيل البقاء السياسي".

إعادة المخطوفين لكن مع القضاء على حماس

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن حركة حماس رفضت مقترح صفقة تبادل الأسرى وتصر على البقاء في قطاع غزة وإعادة التسلح وهذا غير مقبول.

وتابع نتنياهو: "نريد صفقة لكن ليس صفقة تترك حماس قادرة على تكرار ما فعلته من جرائم.. عازمون على إعادة المخطوفين لكن مع القضاء على حماس كذلك".

الإعلام الإسرائيلي يتهمني بإفشال مساعي إنجاز صفقة تبادل

وادعى نتنياهو: "الإعلام الإسرائيلي يتهمني بإفشال مساعي إنجاز صفقة تبادل ويردد دعاية حماس.. استطلاعات الرأي التي تظهر وجود أغلبية لدى الإسرائيليين لإنجاز صفقة استطلاعات مهندسة".

واستكمل نتنياهو: "استطلاعات الرأي التي تظهر وجود أغلبية تؤيد صفقة لا تسأل المستطلعين إذا كانوا يريدون بقاء حماس في غزة".

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