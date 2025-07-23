الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المتطرف سموتريش: ندعو لإغلاق الباب نهائيًا أمام أي صفقة جزئية مع حماس

سموتيرش، فيتو
سموتيرش، فيتو

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش: “حان الوقت لتنفيذ خطة الفصل الإنساني لإخضاع حماس وإطلاق الرهائن دون شروط أو تدمير غزة بالكامل”.

وصعد سموتريتش من لهجته تجاه قطاع غزة، داعيًا إلى إغلاق الباب نهائيًا أمام أي صفقة جزئية مع حركة حماس، ومطالبًا بإصدار أوامر مباشرة للجيش الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وقال سموتريتش في تصريحات عاجلة نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية إن الوقت قد حان لتنفيذ ما أسماه بـ"خطة الفصل الإنساني"، بهدف إخضاع حركة حماس وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين دون أي شروط، أو المضي نحو تدمير غزة بالكامل.

تأتي هذه التصريحات في ظل تعثر المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، واستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وتدمير واسع للبنية التحتية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش حركة حماس قطاع غزة وزير المالية الإسرائيلي

مواد متعلقة

سموتيرش: تفاجئنا ببناء الحوثيين منشآت ضخمة تحت الأرض

سموتيرش: الكابينت ونتنياهو قررا إدخال مساعدات إنسانية عبر الآلية القديمة إلى غزة

سموتيرش: الانسحاب من غزة يهدد بتكرار أحداث 7 أكتوبر

الأكثر قراءة

هل حسم الرئيس السيسي اليوم قانون الإيجار القديم؟ اعرف التفاصيل

بعد زواج شهرين، طلاق نجل عمرو الليثي وابنة تامر أمين

تعرف على الموعد الرسمي للإعلان عن زيادة أسعار البنزين

الحكومة تقر تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لكليات الصيدلة

يا ريت اللي ظلمته يسامحني، فيديو رئيس جامعة بني سويف يثير الجدل، وطلابه: لن نسامحك

علي معلول ينهي رسميا إجراءات انضمامه لهذا النادي

رضا سليم يورط الأهلي في أزمة جديدة بقيمة 90 مليون جنيه

تنسيق الجامعات 2025، شروط الالتحاق بالجامعات الأهلية 2025/ 2026

خدمات

المزيد

كيفية تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، تعرف عليها

تنسيق الجامعات 2025، الكليات المتاحة لطلاب الشعب العلمية والأدبية ومؤشرات القبول

قائمة بالجامعات الأهلية المعتمدة في مصر والحدود الدنيا للقبول

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام يوم الخميس منفردا، تعرف عليه

بسببها رد الله عليه بصره، واقعة غريبة لأم البخاري مع سيدنا إبراهيم عليه السلام

ما حكم التوقيع على الطلاق دون لفظ؟ تعرف على رد الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads