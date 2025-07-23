المتطرف سموتريش: ندعو لإغلاق الباب نهائيًا أمام أي صفقة جزئية مع حماس

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش: “حان الوقت لتنفيذ خطة الفصل الإنساني لإخضاع حماس وإطلاق الرهائن دون شروط أو تدمير غزة بالكامل”.

وصعد سموتريتش من لهجته تجاه قطاع غزة، داعيًا إلى إغلاق الباب نهائيًا أمام أي صفقة جزئية مع حركة حماس، ومطالبًا بإصدار أوامر مباشرة للجيش الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وقال سموتريتش في تصريحات عاجلة نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية إن الوقت قد حان لتنفيذ ما أسماه بـ"خطة الفصل الإنساني"، بهدف إخضاع حركة حماس وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين دون أي شروط، أو المضي نحو تدمير غزة بالكامل.

تأتي هذه التصريحات في ظل تعثر المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، واستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وتدمير واسع للبنية التحتية.

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