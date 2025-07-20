صحة غزة تعلن احتمالية إدخال 3 شاحنات أدوية ومستلزمات طبية للقطاع

أعلنت وزارة الصحة بغزة، أنه من المقرر اليوم الأحد، وعبر منظمة الصحة العالمية WHO، إدخال ثلاث شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية إلى مستشفيات قطاع غزة، ولا تحتوي على أي أصناف غذائية.

وأهابت الوزارة المواطنين وكافة الوجهاء والعائلات والجهات المعنية بذل الجهد لحماية القافلة، وذلك لعدم التعرض للشاحنات، وتمكين وصولها الآمن للمستشفيات لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد 136 مواطنا بنيران وغارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، بينهم 38 شهيدا من منتظري المساعدات، و3 أطفال بسبب سوء التغذية.

مجزرة جديدة في جنوب غزة

ففي جنوب القطاع، استشهد 32 مواطنا وأصيب آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بإطلاقها النار على منتظري المساعدات شمال رفح.

كما تم انتشال 8 جثامين من بني سهيلا والشيخ ناصر شرق خان يونس، ومن تحت أنقاض منزل عائلة أبو سحلول في المخيم الغربي بالمدينة.

واستشهد 21 مواطنا، بينهم أطفال، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خياما تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، وقرب صالة دريم غرب المدينة، وفي منطقة الحي الياباني وأبراج طيبة.

كما استشهد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة بني سهيلا.

وأفادت مصادر طبية بوفاة 3 أطفال نتيجة سوء التغذية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي وسط القطاع، استشهد11 مواطنا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في بناية تعود لعائلة عقل في بلدة الزوايدة.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال "بلوك 6" في مخيم البريج. واستشهد طفل برصاص الاحتلال قرب جسر وادي غزة.

وفي مدينة غزة، استشهد 6 مواطنين بينهم 4 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج. وجرى انتشال 4 جثامين من مناطق متفرقة في المدينة.

كما استشهد 4 مواطنين بنيران الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول إلى "المساعدات" بالقرب من مفترق الشهداء جنوب المدينة.

واستشهد 26 مواطنين، بينهم 5 أطفال وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيل استهدف عدة مناطق في مدينة غزة.

وفي شمال القطاع، استشهد 10 مواطنين في قصف إسرائيلي على مناطق في بلدة بيت لاهيا وبلدة جباليا ومخيمها، كما جرى انتشال جثامين 3 مواطنين من مناطق متفرقة في البلدة.

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