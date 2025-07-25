ترامب: انسحبنا من مفاوضات غزة وحان وقت القضاء على حماس

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة: “تحدثت مع نتنياهو بشأن إرسال مساعدات لغزة لكنني لن أخوض في التفاصيل”.

ترامب يطالب بالقضاء على حركة حماس

وتابع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: “عائلات الأسرى الإسرائيليين طلبت مني المساهمة في إعادة أبنائها بمن فيهم الأموات وفعلنا ذلك”.

واستطرد زاعما: قدمنا 60 مليون دولار مساعدات لغزة وسنقدم المزيد ونأمل أن تصل لأن الأموال والمساعدات تتعرض للسرقة.

وأعرب عن رغبته في أن يرى ضرورة ملاحقة حركة حماس.

وأضاف: لقد انسحبنا من مفاوضات غزة وهذا أمر مؤسف فحماس لم تهتم بإبرام أي صفقة ولا بد من القضاء على حماس.

واستكمل: حماس تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق، ويتعين أن يستمر القتال والقضاء على حماس.

ترامب يشير لصعوبة تحرير الأسري المتبقين لدى حماس

وأوضح الرئيس الأمريكي، لقد ساهمنا في إطلاق عدد كبير من الرهائن في غزة، وعملية إطلاق من تبقى منهم لدى حماس ستكون أصعب.

واختتم زاعما، حركة حماس لا تريد حقا التوصل إلى اتفاق، بل تريد الموت.

وتأتي هذه التصريحات من البيت الأبيض بعد يوم واحد من إعلان المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن إدارة ترامب قررت إعادة فريقها التفاوضي لإجراء مشاورات عقب رد حماس الأخير.

في ذات السياق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاحتلال يدرس حاليًا، بالتعاون مع الحلفاء، خيارات بديلة لإعادة الأسرى المحتجزين لدى حماس.

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