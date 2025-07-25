أخبار الفن اليوم، تطورات الحالة الصحية للكاتب صنع الله إبراهيم، عزة لبيب تكشف علاقتها بـ ليلى طاهر وقصة زواجها من نجلها، إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

أعلن المذيع إبراهيم الكرداني، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن إصابته بفيروس الحزام الناري.

كتب “الكرداني”، منشورا يعلن من خلاله تفاصيل إصابته بالحزام الناري، قائلا: "الألم فظيع، أصبت بفيروس الحزام النارى منذ أربعة أيام، بدأ فى فروة الرأس ناحية اليمين، كأن سكاكين تقطع فيك، لا استطيع حتى تسريح الشعر، ونزل على الرقبة والصدر، احمرار وهرش، لا استطيع الحلاقة.. وبقاليل.. فى أحسن الظروف الألم يستمر ٣ أسابيع، دعواتكم جمعة مباركة إن شاء الله".

شهد الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم تدهورًا حادًا في حالته الصحية، حيث يرقد حاليًا في غرفة العناية المركزة بمستشفى "صحة العقاد" بمدينة نصر، وسط تخوفات جدية على حياته.

وكشف الكاتب الصحفي يحيى وجدي عن هذا التدهور المقلق، مبديًا استغرابه من تراجع الاهتمام بحالة الروائي الكبير، لا سيما بعد تدخل رئاسة الجمهورية في وقت سابق.

عزة لبيب تكشف مدى علاقتها بـ ليلى طاهر وقصة زواجها من نجلها

كشفت الفنانة عزة لبيب قوة علاقتها بالفنانة ليلى طاهر، مؤكدة أنها تعيش معها في نفس المنزل، قائلة:" هي واخدة دور وإحنا دور في البيت، ومن زمان أول ما اشتغلت معها كان لازم أطلع بنتها وعلاقتنا كانت جميلة مفيهاش أي شد أو حاجة دمها تقيل.

وعن قصة زواجها من نجل ليلي طاهر قالت عزة لبيب خلال لقائها مع ياسمين عز:" إحنا التقينا أنا وأحمد، وبعدها راح قال لوالدته على طول، والحمدلله لقاها راضية عني، وأنا وطنط ليلى علاقتنا كويسة ومش بعتبر إنها حمى وإحنا مع بعض على طول.

تصدرت الفنانة زينة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار صورها وهي تحتضن طفلين ـ ظن الكثيرون أنهما أبناؤها من الفنان أحمد عز.

وبالبحث اتضح أن الصورة المنتشرة ليست زينة وأبنائها من أحمد عز، حيث إن الأخيرة تحرص دائما على إبعاد توائمها عن عدسات الكاميرات ولا تفضل ظهورهما.

في هذا السياق، حصلت “فيتو” على الصورة الحقيقية لنجلها والتي توضح أنها بعيدة تماما عن الصورة المنتشرة.

كشفت الفنانة السعودية أسيل عمران سبب انتفاخ وجهها خلال الفترة الماضية، بعد تعرضها لانتقادات لاذعة مؤخرا واتهامها بإجراء عمليات تجميل.

وقالت “أسيل” إن انتفاخ وجهها ليس بسبب إجراء عمليات التجميل، بل بسبب لخضوعها لعملية تجميد بويضات، مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب الكثير من الهرمونات.

رد المطرب اللبناني وليد توفيق علي الشائعات التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، وزعمت وفاته بعد نقله للمستشفي بسبب أزمة صحية، والتي أثارت قلق الجمهور

وقال وليد من خلال فيديو له عبر حسابه الشخصي علي “إنستجرام” إنه بصحة جيدة، والأخبار التي انتشرت عبر السوشيال ميديا ليست صحيحة، مقدما الشكر لكل الفنانين الذين حرصوا علي الاطمئنان علي صحته

أحيا الفنان محمد رمضان حفلا بالعلمين الجديدة وسط حضور جماهيري كبير وظهر بـ لوك جديد مقدما استعراضا راقصا علي المسرح.

وقدم مضان ” خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير ومنها نمبر وان والملك وأنا أنت وغيرهم

أكد الفنان أحمد السقا ، أن تجربته بفيلم إبراهيم الأبيض تجربة استثنائية صعب تكرارها، متابعا: مفيش حد هيعرف يعمله، ولا في شركة هتعرف تنتجه، ومفيش حاجة أسمها صراع الأجيال، ولكن في حاجة أسمها أرزاق.

وأضاف السقا في تصريحات تلفزيونية:" إحنا بدأنا صغيرين، والحمدالله موجودين بس مش كبار في السن، ولولا محمد هنيدي مكنش في حد فينا هيكون موجود، وليس صحيحا أنني لم اتقبل النقد والتريند مستحدث.

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