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ثقافة وفنون

الشيطان شاطر، زينة تدخل في علاقة حب مع أحمد عيد

زينه،فيتو
زينه،فيتو

تشهد أحداث فيلم الشيطان شاطر الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة والفنان أحمد عيد حالة حب بينهما خلال أحداث العمل، ولكن تأتي أحداث العمل لتفرق بينهما.

 

 

انتهت أسرة فيلم الشيطان شاطر من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد العمل، الذي يتم تصويره حاليًا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

 

وتدخل الفنانة زينة في خلافات مع شقيقها ضمن أحداث فيلمها الجديد الشيطان شاطر، وذلك بسبب عملها في الإعلام وتناول قضايا مثيرة، مما يجعلها تتعرض للخطر.

 

وعاين المخرج عثمان أبو بو لبن أماكن تصوير جديدة داخل إحدى المناطق الصحراوية بمدينة السادس من أكتوبر، لاستكمال تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد الشيطان شاطر الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة.

وكانت زينة قد بدأت داخل إحدى الديكورات بمنطقة التجمع الخامس تصوير أولى مشاهدها في فيلم الشيطان شاطر بمشاركة الفنان أحمد عيد.

 


وكان آخر أعمال زينة مسلسل العتاولة 2، الذي تم عرضه خلال سباق رمضان الماضي.

 

 العتاولة 2 

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدي، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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