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ثقافة وفنون

عزة لبيب: فؤاد المهندس كان عصبي أثناء العمل وبيركز في كل التفاصيل (فيديو)

عزة لبيب، فيتو
عزة لبيب، فيتو

قالت الفنانة عزة لبيب: إن الفنان الراحل فؤاد المهندس كان عصبيا في العمل إلى حد ما، ويركز في كل تفاصيل المسرحية، مشيرة إلى أنه يتحول إلى شخص آخر قبل فتح ستار المسرحية بـ 10 دقائق.

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وتابعت “عزة” خلال لقائها مع ياسمين عز:" فؤاد المهندس وهو في الكواليس بيكون سامع إيه اللي بيحصل على المسرح، ولو في حاجة ضايقته كان بيبان عليه، ولو حصل حاجة على المسرح كل الناس هتشعر بالتوتر".

الجدير بالذكر أن عزة لبيب تُعد واحدة من الفنانات اللاتي تركن بصمة خاصة في الدراما والمسرح المصري، وقد بدأت انطلاقتها الفنية من خلال المسرح، حيث تألقت ضمن فرقة الفنان الكبير محمد صبحي في عدد من العروض المسرحية الناجحة. 

كما شاركت في السينما بفيلم "البيه البواب" أمام النجم الراحل فؤاد المهندس، وهو الدور الذي ساهم في ترسيخ حضورها في وجدان الجمهور المصري والعربي.

تستمر الفنانة عزة لبيب في تقديم أدوارها المتميزة بحرفية عالية، مؤكدة أن الشغف بالفن لا يرتبط بزمن، وأن كل عمل جديد هو فرصة لتقديم الأفضل.

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الفنانة عزة لبيب عزة لبيب الفنان الراحل فؤاد المهندس الفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس

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