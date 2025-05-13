آخر التطورات الحالة الصحية لـ صنع الله إبراهيم بعد توجيهات الرئيس بعلاجه

كشفت أسرة الكاتب والروائي الكبير صنع الله إبراهيم، عن آخر التطورات الصحية لحالته بعد إجراء عملية تغيير المفصل لإصابته بكسر مؤخرًا؛ مما اضطر لسرعة نقله إلى مستشفى معهد ناصر، حيث خضع للعلاج على نفقة الدولة.

وأكدت مصادر مقربة من أسرة الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم على نجاح العملية واستقرار حالة الروائي بعد العملية حيث يقوم حاليًا باستكمال العلاج في المستشفى على نفقة الدولة.

حرص المصدر على تقديم الشكر للدولة ولوزارة الصحة لتبنيها علاجه في معهد ناصر ولوزيري الثقافة والصحة لاهتمامهما المستمر بصحته.

السيسي يتابع الحالة الصحية لصنع الله إبراهيم ويوجه بعلاجه

واطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الحالة الصحية للروائي الكبير صنع الله إبراهيم ووجه باتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه.

واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحالة الصحية للروائي الكبير صنع الله إبراهيم، وتابع ما اتخذته وزارة الصحة والسكان من إجراءات ورعاية طبية شاملة منذ بداية حدوث الإصابة، كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة.

الأديب صنع الله إبراهيم

يعد الروائي صنع الله إبراهيم من رواد وعلامات الأدب المصري، والذي تميزت أعماله بالطابع السياسي والتي دائمًا تتشابك مع تاريخ مصر السياسي، حيث يعد صنع الله من الكتاب المثيرين للجدل سواء بكتاباته أو مواقفه على الساحة الأدبية.

وعُرف صنع الله بكونه يميل إلى الأفكار اليسارية، واشتهر بمواقفه الجريئة تجاه الأنظمة والسياسات الحاكمة بداية من جمال عبد الناصر الذي سجنه 5 سنوات واستمرت المواقف مرورًا بالسادات الذي أطلق له رواية “اللجنة" التي نُشرت خلال عام 1981 والذي هاجم فيها السادات بشكل ساخر، وانتقدت سياسة الانفتاح فى عهد السادات، وصولا إلى فترة حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، فكان من أبرز الأدباء معارضةً لسياسات الدولة المصرية، وظهر ذلك جليا حين رفض إستلام جائزة الرواية العربية عام 2003م التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة وتبلغ قيمتها 100 ألف جنيه بسبب اختلافه مع النظام.

تشمل قائمة روايات صنع الله إبراهيم 16 رواية، وهى: إنسان السد العالي، نجمة أغسطس، اللجنة، بيروت بيروت، يوميات الواحات، ذات، شرف، وردة، أمريكانلي، التلصص، العمامة والقبعة، القانون الفرنسي، الجليد، نجمة، برلين 69، وغيرها.

ومن القصص القصيرة التي قدمها للمكتبة الأدبية العربية نجد "قصة تلك الرائحة"، "الثعبان"، “أرسين لوبين”، “أبيض وأزرق”.

كما قدم صنع الله ابراهيم عددا من قصص الأطفال المتميزة أبرزها؛ رحلة السندباد الثامنة، يوم عادت الملكية القديمة، عندما جلست العنكبوت تنتظر، الدلفين يأتي عند الغروب، اليرقات في دائرة مستمرة، وقصة الحياة والموت في بحر ملون.

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