آخر تطورات الحالة الصحية للكاتب صنع الله إبراهيم

شهد الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم تدهورًا حادًا في حالته الصحية، حيث يرقد حاليًا في غرفة العناية المركزة بمستشفى "صحة العقاد" بمدينة نصر، وسط تخوفات جدية على حياته.

آخر التطورات الصحية للكاتب والروائي صنع الله إبراهيم

وكشف الكاتب الصحفي يحيى وجدي عن هذا التدهور المقلق، مبديًا استغرابه من تراجع الاهتمام بحالة الروائي الكبير، لا سيما بعد تدخل رئاسة الجمهورية في وقت سابق.

ووجه وجدي نداءً عاجلًا بضرورة تضافر الجهود لإنقاذ حياة الكاتب القدير، مطالبًا برفع اتحاد الكُتاب، الذي يعد صنع الله إبراهيم أحد رواده المؤسسين وعضوًا برقم 20 لعام 1975 ورئيسًا شرفيًا له، سقف مبلغ التأمين الصحي الخاص به، مشيرًا إلى أن التكلفة العلاجية في المستشفى تتجاوز بكثير مبلغ التغطية الحالي، علمًا بأن الاتحاد يحتفل بمرور خمسين عامًا على تأسيسه.

وطالب بتكليف وزير الصحة بتشكيل لجنة طبية (كونسلتو) على أعلى مستوى لمتابعة الحالة المعقدة للكاتب الكبير، نظرًا لدقتها وخطورتها، مؤكدًا على ضرورة أن يحصل صنع الله إبراهيم على الاهتمام والرعاية التي يستحقها من الدولة المصرية في هذه اللحظة الحرجة، وبشكل يحفظ كرامته التي عاش بها طوال حياته. وأعرب عن خشيته من فقدان قامة أدبية كبيرة في الوقت الذي تبدو فيه متطلبات إنقاذه "بسيطة جدًا".

أسرة صنع الله إبراهيم ترفض التبرعات وتحمل الدولة مسئولية العلاج

وأكدت أسرة الكاتب رفضها القاطع لأي عروض تبرعات، مشددة على أنها تحملت على مدار سنوات طويلة تكاليف العلاج ولم تدخر جهدًا في رعاية الكاتب، ولن تقصر أبدًا في ذلك. كما رفضت الأسرة، وتمشيا مع موقف الكاتب نفسه، أي عروض مقدمة من دول عربية أو غربية لعلاج صنع الله إبراهيم لديها أو على نفقتها، مؤكدة أن هذا دور الدولة المصرية ومسؤوليتها.

وشدد وجدي على استحالة نقل الكاتب في الوقت الراهن، حيث يمثل ذلك خطرًا كبيرًا على حياته نظرًا لكونه على جهاز تنفس صناعي. والحل الأمثل المطروح هو أن تتحمل الدولة المصرية تكلفة وجوده في مستشفى صحة العقاد حتى تماثله للشفاء التام.

ويذكر أن رئيس اتحاد الكتاب الدكتور علاء عبد الهادي كان قد وعد بزيادة على مبلغ تغطية التأمين الصحي، إلا أن هذه الزيادة، وفقًا لوجدي، لا تكفي سوى لنصف يوم في الرعاية المركزة، مما يعكس استمرار التحديات المالية التي تواجه علاج الكاتب.

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