ظهرت مع تامر حسني بأشهر كليباته، أسيل عمران تكشف سبب انتفاخ وجهها

كشفت الفنانة السعودية أسيل عمران سبب انتفاخ وجهها خلال الفترة الماضية، بعد تعرضها لانتقادات لاذعة مؤخرا واتهامها بإجراء عمليات تجميل.

وقالت “أسيل” إن انتفاخ وجهها ليس بسبب إجراء عمليات التجميل، بل بسبب لخضوعها لعملية تجميد بويضات، مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب الكثير من الهرمونات.

أسيل عمران تكشف سبب انتفاخ وجهها

ومن ناحية أخرى، شاركت أسيل عمران في بطولة مسلسل لام شمسية والذي عرض في شهر رمضان الماضي وهو من بطولة أمينة خليل وعدد من النجوم.

أسيل عمران ظهرت أيضا كموديل في أشهر كليبات تامر حسني وهما كليب ناسيني ليه من ألبوم عيش بشوقك وظهرت أيضا في كليب حوا من ألبوم هرمون السعادة، وأغنية ناسيني ليه لـ تامر حسني من كلمات تامر حسين ومن ألحان تامر علي وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم ومن إخراج سعيد الماروق.

أسيل عمران من مواليد عام 1989 في الرياض، وهي الأخت الصغري للمذيعة لـ جين عمران، وهي ممثلة ومطربة وقدمت العديد من الألبومات ومنها خجلانة والله يهنيني، كما أنها شاركت أيضا في عدد من المسلسلات ومنها ريحانة، مخرج 7، ماذا لو وغيرهم.

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