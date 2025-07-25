حقيقة صورة زينة مع توأمها من أحمد عز

تصدرت الفنانة زينة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار صورها وهي تحتضن طفلين ـ ظن الكثيرون أنهما أبناؤها من الفنان أحمد عز.

وبالبحث اتضح أن الصورة المنتشرة ليست زينة وأبنائها من أحمد عز، حيث إن الأخيرة تحرص دائما على إبعاد توائمها عن عدسات الكاميرات ولا تفضل ظهورهما.

في هذا السياق، حصلت “فيتو” على الصورة الحقيقية لنجلها والتي توضح أنها بعيدة تماما عن الصورة المنتشرة.

وانتهت أسرة فيلم الشيطان شاطر من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد العمل، الذي يتم تصويره حاليًا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وتشهد أحداث فيلم الشيطان شاطر الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة والفنان أحمد عيد حالة حب بينهما خلال أحداث العمل، ولكن تأتي أحداث العمل لتفرق بينهما.

حيث تدخل الفنانة زينة في خلافات مع شقيقها ضمن أحداث فيلمها الجديد الشيطان شاطر، وذلك بسبب عملها في الإعلام وتناول قضايا مثيرة، مما يجعلها تتعرض للخطر.

وعاين المخرج عثمان أبو بو لبن أماكن تصوير جديدة داخل إحدى المناطق الصحراوية بمدينة السادس من أكتوبر، لاستكمال تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد الشيطان شاطر الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة.

وكانت زينة بدأت داخل إحدى الديكورات بمنطقة التجمع الخامس تصوير أولى مشاهدها في فيلم الشيطان شاطر بمشاركة الفنان أحمد عيد.



وكان آخر أعمال زينة مسلسل العتاولة 2، الذي تم عرضه خلال سباق رمضان الماضي.

العتاولة 2

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدي، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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