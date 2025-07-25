السقا: لولا وجود هنيدي مكنش حد فينا هيكون موجود.. وإبراهيم الأبيض محدش يقدر يعمله

أكد الفنان أحمد السقا ، أن تجربته بفيلم إبراهيم الأبيض تجربة استثنائية صعب تكرارها، متابعا: مفيش حد هيعرف يعمله، ولا في شركة هتعرف تنتجه، ومفيش حاجة أسمها صراع الأجيال، ولكن في حاجة أسمها أرزاق.

وأضاف السقا في تصريحات تلفزيونية:" إحنا بدأنا صغيرين، والحمدالله موجودين بس مش كبار في السن، ولولا محمد هنيدي مكنش في حد فينا هيكون موجود، وليس صحيحا أنني لم اتقبل النقد والتريند مستحدث.

فيلم أحمد وأحمد

ويعرض في الوقت الحالي فيلم أحمد وأحمد والذي يقوم ببطولته أحمد السقا وأحمد فهمي وعدد من النجوم

وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.

إذ يتعرض الفنان أحمد فهمي للخطف ضمن أحداث فيلمه الجديد أحمد وأحمد، الذي يقدمه بالتعاون مع الفنان أحمد السقا.

وتأتي عملية الخطف بسبب عمل خاله الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، الذي يعمل مع مافيا خارجية، تقوم بخطف ابن اخته الذي يلعب دوره أحمد فهمي كي يقوم بإتمام إحدى العمليات المتفق عليها.

أبطال فيلم أحمد وأحمد

والفيلم من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.

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