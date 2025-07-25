"سكاكين بتقطعني"، المذيع إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

أعلن المذيع إبراهيم الكرداني، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن إصابته بفيروس الحزام الناري.

كتب “الكرداني”، منشورا يعلن من خلاله تفاصيل إصابته بالحزام الناري، قائلا: "الألم فظيع، أصبت بفيروس الحزام النارى منذ أربعة أيام، بدأ فى فروة الرأس ناحية اليمين، كأن سكاكين تقطع فيك، لا استطيع حتى تسريح الشعر، ونزل على الرقبة والصدر، احمرار وهرش، لا استطيع الحلاقة.. وبقاليل.. فى أحسن الظروف الألم يستمر ٣ أسابيع، دعواتكم جمعة مباركة إن شاء الله".

يذكر أن إبراهيم الكرداني ولد في الإسكندرية، واتجه للطب احترامًا لرغبة والده، فدرس الطب وتابع الدراسات العليا حتى نال الدكتوراه.

رغم بداياته الطبية، ظلّ شغوفًا بالإعلام منذ مراهقته، حيث أسس في المدرسة فرقة مسرحية وشارك في عروض لشكسـبير.



الانطلاقة في مجال الإعلام

بدأ الكرداني في الإذاعة قبل التلفزيون، وتدرب عام كامل على قراءة نشرة الأخبار بعد فرصة قدمها له الإعلاميان طارق شرارة وهالة حشيش.





تميّز الكرداني بقراءة النشرات باللغة الإنجليزية، ولم يعتمد على "واسطة"، بل نجح بفضل اجتهاد وموهبة حقيقية



محطات بارزة في مشوار الكرداني الإعلامي



قدم برامج متنوعة مثل، النشرة الإخبارية بالإنجليزية وبرنامج "صباح الخير يا مصر"، و"بانوراما مصرية" (عرضه نحو 17 عامًا).



برامج شبابية قصيرة مثل "همسة في خمسة" و"مبروك الوظيفة"



كان من أبرز من قدم رسالة اعتذار دولية بعد هجوم الأقصر لدى تسلمه مهمة رسمية وتم اختياره من قِبل تلك الجهة بفضل حضوره اللغوي والإعلامي، حتى التقى عمر الشريف في إحدى اللحظات الحاسمة



مهنته الإنسانية إلى جانب الإعلام



معروف بأنشطته في مجال الطب والعمل مع منظمات دولية، حيث عمل مستشارًا لليونيسيف وصحة شرق المتوسط، وأستاذًا للصحة النفسية بجامعة الإسكندرية



وجد في التواصل مع الجمهور عبر السوشيال ميديا متنفسًا أدّى دورًا في إنهاض روحه.



آفاق الإعلام ومستقبل ماسبيرو

يرى أن ماسبيرو (اتحاد الإذاعة والتلفزيون) كان مدرسة للإعلام ويجب استعادته ليضبط المشهد الإعلامي المصري الحالي.



يؤمن الكرداني بضرورة الدمج بين الإعلام الرسمي وشبكات التواصل الاجتماعية دون التخلي عن الهوية والتراث المصري.

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