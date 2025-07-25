أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يكتسح البنزرتي التونسي بخماسية.. الزمالك يسقط بهدف أمام وادي دجلة.. أحمد عبد القادر يرفض عرضا أجنبيا جديدا لهذا السبب

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على كرة القدم، جلسة بعد عودته من رحلته العلاجية بفرنسا مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق لإقناعه بتجديد عقده مع الأهلي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة تلقي أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عرضا من فريق قاسم باشا التركي، للتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الجاري.

تلقى أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا جديدا للانتقال لفريق الوداد المغربي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

أعرب الدولي المصري محمد النني، المحترف في صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، عن سعادته بانضمام إبراهيم عادل إلى الفريق، مؤكدا أن الصفقة تمثل إضافة قوية للفريق الإماراتي خلال الفترة المقبلة.



أدى المغربي صلاح مصدق، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش ودية الأبيض أمام وادي دجلة، المقامة حاليًا على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

منتخب 2009، حدد اتحاد شمال أفريقيا موعد التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا تحت 17 سنة، المقرر إقامتها بالعام 2027.

حرص مسئولو فريق البنزرتي التونسي، على تكريم محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة الفريقين الودية التي تجمع بينهما، ضمن معسكر إعداد الأحمر في تونس.

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام وادي دجلة، التي أقيمت على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد بفوز وادي دجلة بهدف دون رد.

حقق النادي الأهلي فوزا عريضا علي حساب نظيره البنزرتي التونسي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في ثاني وديات المعسكر الأحمر في تونس والذي ينتهي غدا السبت.

أعرب البرتغالي خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، عن رضاه التام بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق خلال معسكره الإعدادي بمدينة طبرقة التونسية، مؤكدا أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو تطبيق فلسفته الكروية.

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