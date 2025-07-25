أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يكتسح البنزرتي التونسي بخماسية.. الزمالك يسقط بهدف أمام وادي دجلة.. أحمد عبد القادر يرفض عرضا أجنبيا جديدا لهذا السبب
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
جلسة بيبو وديانج تحسم مصير اللاعب مع الأهلي
يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على كرة القدم، جلسة بعد عودته من رحلته العلاجية بفرنسا مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق لإقناعه بتجديد عقده مع الأهلي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تلقي كوكا عرضا من تركيا
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة تلقي أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عرضا من فريق قاسم باشا التركي، للتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الجاري.
أحمد عبد القادر يرفض عرضا أجنبيا جديدا لهذا السبب
تلقى أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا جديدا للانتقال لفريق الوداد المغربي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
أول تعليق من محمد النني علي انضمام إبراهيم عادل للجزيرة
أعرب الدولي المصري محمد النني، المحترف في صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، عن سعادته بانضمام إبراهيم عادل إلى الفريق، مؤكدا أن الصفقة تمثل إضافة قوية للفريق الإماراتي خلال الفترة المقبلة.
صلاح مصدق يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مباراة الزمالك ووادي دجلة
أدى المغربي صلاح مصدق، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش ودية الأبيض أمام وادي دجلة، المقامة حاليًا على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.
موعد تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لـ أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة
منتخب 2009، حدد اتحاد شمال أفريقيا موعد التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا تحت 17 سنة، المقرر إقامتها بالعام 2027.
البنزرتي التونسي يكرم محمد علي بن رمضان قبل مواجهة الأهلي
حرص مسئولو فريق البنزرتي التونسي، على تكريم محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة الفريقين الودية التي تجمع بينهما، ضمن معسكر إعداد الأحمر في تونس.
الزمالك يخسر بهدف من وادي دجلة في ثالث ودياته استعدادا للموسم الجديد
انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام وادي دجلة، التي أقيمت على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد بفوز وادي دجلة بهدف دون رد.
الأهلي يكتسح البنزرتي بخماسية نظيفة في معسكر تونس
حقق النادي الأهلي فوزا عريضا علي حساب نظيره البنزرتي التونسي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في ثاني وديات المعسكر الأحمر في تونس والذي ينتهي غدا السبت.
ريبيرو: نصنع فريقا شرسا هجوميا وضغط جمهور الأهلي دافع لتحقيق البطولات
أعرب البرتغالي خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، عن رضاه التام بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق خلال معسكره الإعدادي بمدينة طبرقة التونسية، مؤكدا أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو تطبيق فلسفته الكروية.
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