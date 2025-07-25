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رياضة

صلاح مصدق يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مباراة الزمالك ووادي دجلة

صلاح مصدق
صلاح مصدق

أدى المغربي صلاح مصدق، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش ودية الأبيض أمام وادي دجلة، المقامة حاليًا على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

صلاح مصدق مدافع الزمالك 

ويعاني صلاح مصدق من إصابة بشد عضلي خفيف، تعرض له في التدريبات الأخيرة للفريق، ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وخاض المدافع المغربي تدريباته تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل بالنادي.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، التشكيل الذي سيخوض به الفريق ودية وادي دجلة، المقرر لها بعد قليل على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة 

جاء التشكيل كالتالي:

محمد صبحي.

عمر جابر.

محمود حمدي "الونش".

حسام عبد المجيد.

هاني ياسر.

نبيل عماد دونجا.

سيف جعفر.

عبد الله السعيد.

ناصر ماهر.

شيكو بانزا.

ناصر منسي.

وتم الاتفاق بين الفريقين على أن تكون مدة كل شوط 60 دقيقة، لمنح فرصة لجميع اللاعبين للمشاركة لفترة أطول في اللقاء.

وكان الفريق فاز على رع وديًا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.

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