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رياضة

الزمالك يخسر بهدف من وادي دجلة في ثالث ودياته استعدادا للموسم الجديد

الزمالك, فيتو
الزمالك, فيتو

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام وادي دجلة، التي أقيمت على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد بفوز وادي دجلة بهدف دون رد.

تفاصيل مباراة الزمالك وواددي دجلة 

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد وهاني ياسر ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر وعبد الله السعيد وشيكو بانزا وناصر ماهر وناصر منسي.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين وتألق محمد صبحي في الدقائق الأولى وتصدى لرأسية من مهاجم وادي دجلة، وفي الدقيقة الحادية عشر سدد عبد الله السعيد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى وادي دجلة.

وفي الدقيقة 15 توغل شيكو بانزا داخل منطقة جزاء المنافس وسدد الكرة لكن حارس وادي دجلة تصدى لها، وفي الدقيقة 21 أهدر شيكو بانزا فرصة أخرى للأبيض من داخل منطقة جزاء المنافس بعدما راوغ أكثر من لاعب وسدد الكرة فوق العارضة.

وتوالت محاولات الزمالك الهجومية عن طريق تحركات الثلاثي شيكو بانزا وناصر ماهر وناصر منسي، وفي الدقائق الأخيرة أهدر وينفول كوابينا لاعب دجلة فرصة محققة من انفراد بالمرمى، وواصل الفريقان محاولاتهما الهجومية لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من مهدي سليمان وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد وأحمد حمدي وسيف الجزيري، بدلًا من محمد صبحي  وهاني ياسر ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر وناصر منسي.

ونشط لاعبو دجلة نسبيًا في وهدد مرمى الزمالك في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، ودفع الجهاز الفني للأبيض بكل من، عمرو ناصر وأحمد شريف وعلي نوفل وعلي عبد المجيد ومصطفى الزناري بدلًا من عبد الله السعيد وعمر جابر وناصر ماهر وحسام عبد المجيد ومحمود حمدي "الونش"، وفي الدقيقة 77 سدد أحمد حمدي كرة قوية من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء علت العارضة.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بمحمود جهاد بدلًا من التونسي سيف الجزيري، وبعدها شارك حازم أسامة بدلًا من محمد السيد.

وواصل الفريق الأبيض محاولاته الهجومية للتسجيل، في حين اعتمد وادي دجلة على التأمين الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة، وقبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق تمكن وادي دجلة من تسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء سجلها علي حسين، وحاول الزمالك تعديل النتيجة في الوقت المتبقي لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز وادي دجلة بهدف دون رد.

 

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محاضرة فنية من يانيك فيريرا للاعبي الزمالك قبل مباراة وادي دجلة

وكان الفريق فاز على رع وديًا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.

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