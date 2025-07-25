الجمعة 25 يوليو 2025
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رياضة

أول تعليق من محمد النني علي انضمام إبراهيم عادل للجزيرة

محمد النني
محمد النني

أعرب الدولي المصري محمد النني، المحترف في صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، عن سعادته بانضمام إبراهيم عادل إلى الفريق، مؤكدا أن الصفقة تمثل إضافة قوية للفريق الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات عبر قناة النادي الرسمية، قال النني: "إبراهيم عادل بالنسبة لي أخ صغير ولاعب كبير، شاركنا سويا في الأولمبياد، مشاهدته عبر التلفاز شيء، واللعب إلى جواره شيء مختلف تماما". 

وأضاف النجم المصري: "منذ أن علمت بمفاوضات النادي معه، دعمت الصفقة بكل قوة، لأنني أعلم جيدا إمكانياته وطموحه، وقدرته على تقديم مستوى أفضل مما قدمه في الدوري المصري، أخبرت إدارة النادي أن ضمه سيكون قرارا موفقا ومهما للفريق."

واختتم النني تصريحاته مؤكدا ثقته الكاملة في اللاعب: "إبراهيم عادل وجه مشرف لمصر والمصريين، وأنا متأكد من أنه يصنع الفارق مع الجزيرة، وسيكون أحد أبرز نجوم الفريق".

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