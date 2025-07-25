أول تعليق من محمد النني علي انضمام إبراهيم عادل للجزيرة

أعرب الدولي المصري محمد النني، المحترف في صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، عن سعادته بانضمام إبراهيم عادل إلى الفريق، مؤكدا أن الصفقة تمثل إضافة قوية للفريق الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات عبر قناة النادي الرسمية، قال النني: "إبراهيم عادل بالنسبة لي أخ صغير ولاعب كبير، شاركنا سويا في الأولمبياد، مشاهدته عبر التلفاز شيء، واللعب إلى جواره شيء مختلف تماما".

وأضاف النجم المصري: "منذ أن علمت بمفاوضات النادي معه، دعمت الصفقة بكل قوة، لأنني أعلم جيدا إمكانياته وطموحه، وقدرته على تقديم مستوى أفضل مما قدمه في الدوري المصري، أخبرت إدارة النادي أن ضمه سيكون قرارا موفقا ومهما للفريق."

واختتم النني تصريحاته مؤكدا ثقته الكاملة في اللاعب: "إبراهيم عادل وجه مشرف لمصر والمصريين، وأنا متأكد من أنه يصنع الفارق مع الجزيرة، وسيكون أحد أبرز نجوم الفريق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.