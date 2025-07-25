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رياضة

الأهلي يكتسح البنزرتي بخماسية نظيفة في معسكر تونس (صور)

الأهلي أمام البنزرتي
الأهلي أمام البنزرتي

حقق النادي الأهلي فوزا عريضا علي حساب نظيره البنزرتي التونسي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في ثاني وديات المعسكر الأحمر في تونس والذي ينتهي غدا السبت. 

وسجل محمود تريزيجيه هدف الأهلي الأول أمام نظيره البنزرتي، في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 42  سجل الهدف الثاني.

وسجل محمد شريف هدف الأهلي الثالث في شباك البنزرتي التونسي في الدقيقة 46، فيما أضاف كريم فؤاد الهدف الرابع بالدقيقة 48، وسجل أشرف بن شرقي هدف  الأهلي الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

تشكيل الأهلي أمام البنزرتي 

 جاء تشكيل الفريق على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وزيزو وتريزيجيه.

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الأهلي البنزرتي التونسي النادي الأهلي محمد شريف تريزيجيه

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