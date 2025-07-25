أحمد عبد القادر يرفض عرضا أجنبيا جديدا لهذا السبب

تلقى أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا جديدا للانتقال لفريق الوداد المغربي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت “فيتو” أن اللاعب ووكيله أحمد يحيى تلقيا عرضًا من النادي المغربي، إلا أن اللاعب رفض العرض وأعلن تمسكه بالاحتراف في أحد أندية الخليج خاصة أن المقابل المادي المقدم من نادي الوداد لم يرتق لطموح اللاعب.

ويسعى الأهلي لبيع أحمد عبد القادر خلال فترة الانتقالات الجارية للاستفادة منه ماليًا خوفا من رحيله مجانًا وعدم الاستفادة منه ماليًا خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي أن المسئولين عن الكرة بالنادي على يقين من اقتراب اللاعب من الانتقال لنادي الزمالك وتوصله لاتفاق معهم على الانضمام للنادي الأبيض مطلع الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة في مدينة طبرقة التونسية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كواليس مران الفريق أمس، استعدادًا لمواجهة فريق البنزرتي التونسي اليوم الجمعة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي تدريبه أمس بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

كان بطل الدوري المصري حقق الفوز في أولى مبارياته الودية بمعسكر الإعداد على حساب فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في تجربة ودية شهدت مشاركة قوية من جانب اللاعبين.

ويختتم الأهلي معسكره المقام في مدينة طبرقة التونسية غدا السبت قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال بقية فترة الإعداد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.