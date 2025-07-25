رئيس وزراء كمبوديا: نؤيد مقترح ماليزيا بشأن وقف إطلاق النار مع تايلاند

أعلن رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت، اليوم الجمعة، تأييده لمقترح نظيري الماليزي أنور إبراهيم، حول وقف إطلاق النار مع تايلاند، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأشار رئيس الوزراء الكمبودي إلى أن "تايلاند تراجعت عن دعمها المبدئي للمقترح الماليزي بشأن وقف إطلاق النار".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الماليزي إن "مفتاح حل الصراع الحالي بين كمبوديا وتايلاند هو قبول وقف إطلاق النار للفلسطينيين".

واندلعت اشتباكات جديدة بالأسلحة بين قوات كمبوديا ونظيرتها في تايلاند على الحدود بين البلدين، أمس الخميس، لتبدأ حلقة جديدة من النزاع الحدودي المستمر بين الجارتين.

وتبادلت وزراة الدفاع الكمبودية والجيش التايلاندي الاتهامات بشأن المسؤولية عن اندلاع المواجهة، حيث زعمت كمبوديا أن قواتها تصدت لهجوم نفذته وحدات من الجيش التايلاندي داخل منطقة حدودية متنازع عليها، بينما اتهمت تايلاند الجانب الكمبودي بالبدء في إطلاق النار.

وبحسب "رويترز"، قال مسؤول عسكري تايلاندي إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة جنديين تايلانديين، لافتًا إلى أن القوات الكمبودية استخدمت أسلحة متنوعة خلال الاشتباك، من بينها قاذفات صواريخ.

كما أعلن مسؤول عسكري تايلاندي أنه تم إغلاق جميع النقاط الحدودية مع كمبوديا، لافتًا إلى أن القتال مع كمبوديا وقع في ستة مواقع.

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