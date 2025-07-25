لليوم الثاني على التوالي، سقوط قتلى في المواجهات بين تايلاند وكمبوديا

تبادلت تايلاند وكمبوديا الضربات لليوم الثاني على التوالي، مما أسفر عن سقوط قتلى.

رئيس الوزراء التايلاندي

وحذر رئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة بومتام ويشاياشاي من أن الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا " قد تتحوّل إلى حرب".

يأتي هذا، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة طارئة يبحث خلالها خلف أبواب موصدة الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين تايلاند وكمبوديا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الخميس.

تايلاند وكمبوديا

أسفرت المواجهات الأخيرة والمتواصلة بين تايلاند وكمبوديا عن سقوط قتلى.

وقال بومتام ويشاياشاي في تصريحات صحفية في بانكوك "إذا ما شهد الوضع تصعيدا، فهو قد يتحوّل إلى حرب، حتّى لو كانت الأمور تقتصر الآن على اشتباكات".

وفي ظل هذه المواجهات الدامية، يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة جلسة طارئة يبحث خلالها الاشتباكات الأخيرة جراء معضلة الحدود بين تايلاند وكمبوديا، على ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الفرنسية إنّ الاجتماع سيعقد بطلب من رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت وسيبدأ في الساعة 15,00 (19,00 ت غ).

أخطر تصعيد عسكري منذ 15 عاما

ويأتي عقد هذا الاجتماع غداة شنّ تايلاند غارات جوية على أهداف عسكرية في كمبوديا التي قصفت من جهتها بالمدفعية والصواريخ أهدافا على أراضي جارتها، مما أسفر وفقا لبانكوك عن مقتل 14 شخصا على الأقل (13 مدنيا وعسكري واحد)، في أخطر تصعيد عسكري بين البلدين منذ حوالي 15 عاما.

وأعلنت تايلاند الجمعة أنّها أجلت عقب هذه الاشتباكات أكثر من 100 ألف مدني من قراهم الواقعة على حدودها مع كمبوديا والبالغ طولها حوالى 800 كلم.

وقالت وزارة الداخلية التايلاندية إنّ 100,672 مدنيا نقلوا من قراهم الواقعة في أربع مقاطعات حدودية إلى مراكز إيواء.

نزاع في منطقة "المثلث الزمردي"

وفي مايو الماضي تحوّل نزاع حدودي طويل الأمد في منطقة تعرف بالمثلّث الزمردي تتقاطع فيها حدود البلدين مع حدود لاوس إلى مواجهة عسكرية قتل فيها جندي كمبودي.

لكنّ التوترات التي تراكمت على مدى أسابيع من الاستفزازات والأعمال الانتقامية والتي أثرت على الاقتصاد وحياة العديد من السكان في المناطق المتضررة، بلغت ذروتها صباح الخميس بعد تبادل لإطلاق النار قرب معبدين قديمين يعود تاريخهما إلى فترة أنغكور (القرنين التاسع والخامس عشر)، في محافظة سورين التايلاندية ومقاطعة أودار مينتشي الكمبودية.

وإلى ذلك، تبادلت وزارة الدفاع الكمبودية والجيش التايلاندي المسؤولية عن هذا الاشتباك، إذ اتّهم كلّ من الطرفين الطرف الآخر البدء بإطلاق النار، في أحدث تصعيد لهذا الخلاف الطويل الأمد بين البلدين حول منطقة حدودية يتنازعان السيادة عليها.

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