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خارج الحدود

نتنياهو يتبرأ من تصريحات إلياهو بـ"محو غزة" وتحويلها إلى منطقة يهودية

الحكومة الإسرائيلية،
الحكومة الإسرائيلية، فيتو

تبرأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تصريحات وزير التراث عميحاي إلياهو من حزب عوتسما يهوديت، الذي قال إن "غزة يتم محوها، وستكون يهودية".

وكتب نتنياهو على حسابه الإنجليزي على منصة X أن "الوزير إلياهو لا يتحدث نيابة عن الحكومة التي أرأسها. إنه ليس عضوا في مجلس الوزراء الذي يحدد مسار الحرب".

وأضاف: "مواقفه خاصة به. عارض اتفاق إطلاق سراح الرهائن واختار الاستقالة. سياسة هذه الحكومة واضحة وموحدة. تصريحاته لا تمثلها".

وكان إلياهو قال الخميس، إن حكومة بنيامين نتنياهو "تسابق الزمن لإبادة قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الهدف هو "القضاء على سكانها" وتحويلها إلى منطقة "يهودية بالكامل".

وأضاف إلياهو، المنتمي إلى حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، خلال مقابلة مع إذاعة "كول بارما" المحلية: "نقضي على هذا الشر.. نقضي على سكانها.. غزة ستصبح بكاملها يهودية"، حسب تعبيره.

تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، التي أسفرت عن أكثر من 202 ألف بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، في ظل حصار خانق ومجاعة متفاقمة.

وقال إلياهو: "لسنا بحاجة إلى التعامل مع الجوع في غزة"، في إشارة إلى انتقادات تطال إسرائيل دوليا جراء منعها دخول المساعدات الإنسانية، وإغلاقها المعابر منذ أكثر من 140 يوما.

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