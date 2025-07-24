الخميس 24 يوليو 2025
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خارج الحدود

وزير صهيوني: إسرائيل تمضي قدمًا في تدمير غزة والقطاع سيتحول إلى منطقة يهودية

وزير التراث الإسرائيلي،
وزير التراث الإسرائيلي، فيتو

قال وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل تمضي قدمًا في تدمير غزة، والقطاع سيتحول إلى منطقة يهودية بالكامل.

تصريحات عدوانية من وزير التراث الإسرائيلي 

وفي حديثه مع إذاعة "كول باراما" العبرية قال إلياهو: "الحكومة تسارع للقضاء على غزة، نحن نجبرهم على الرحيل وستكون غزة كلها يهودية".

وأضاف أن غزة ستهجر للاستيطان اليهودي، وفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري.

ووصف إلياهو تنديد المنظمات الدولية بالجوع في غزة بحملة ضد إسرائيل، وادعى: "إننا في حالة حرب ونحاول القضاء على الوحوش".

جاءت تصريحات إلياهو اللاذعة في وقت تواجه فيه إسرائيل إدانة عالمية متزايدة، بسبب الأزمة الإنسانية في غزة، إذ احتجت منظمات الإغاثة وقادة العالم على انتشار المجاعة وضرورة معالجتها على وجه السرعة.

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غزة إسرائيل زير التراث الإسرائيلي

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