عائلات أسرى الاحتلال يطالبون ترامب بمواصلة التفاوض لإيجاد حلول

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم الخميس: “عقدنا لقاءات في البيت الأبيض مع مسئولين من الإدارة الأمريكية”.

وجاء في بيان عائلات الأسرى: طالبنا المسئولين الأمريكيين بمواصلة التفاوض حتى الوصول إلى نتيجة إيجابية، وطالبوا الرئيس ترامب بمواصلة الجهود وممارسة الضغط لإيجاد حل.

وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد رد حركة حماس ، زاعما أنه يظهر عدم رغبتها في التوصل لاتفاق بشأن غزة.

تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار

وادعى ويتكوف، أن حماس تبدو غير منسقة ولا تبدي حسن نية رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، مضيفا: وسندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الأسرى إلى ديارهم.

وواصل ويتكوف مزاعمه: من المؤسف أن تتصرف حماس بهذه الطريقة الأنانية ونحن مصممون على إنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عودة فريق التفاوض من الدوحة إلى إسرائيل لإجراء مشاورات داخلية، وذلك بعد تسلم رد حركة حماس على المقترحات الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار.

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