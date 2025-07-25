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خارج الحدود

نتنياهو: اعتراف فرنسا بفلسطين منصة انطلاق لإبادة إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيتو

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،  اليوم الجمعة، إعلان فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين بأنه "مكافأة للإرهاب"، معتبرًا أن الموقف الفرنسي يشكل تهديدًا وجوديًّا لإسرائيل.

ونقل بيان عن نتنياهو قوله إن "هذه الخطوة قد تؤدي إلى إيجاد وكيل إيراني جديد، تمامًا كما تحولت إليه غزة"، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون "منصة انطلاق لإبادة إسرائيل، لا للعيش بسلام إلى جانبها".

وتابع نتنياهو: "لنكن واضحين، الفلسطينيون لا يسعون لإقامة دولة إلى جانب إسرائيل، بل يسعون إلى دولة بدلًا من إسرائيل"، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده "قررت أن تعترف بدولة فلسطين"، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.

وقال ماكرون في تدوينة عبر منصة "إكس" حول الأمر: "وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".

وأضاف: "سأُعلن ذلك رسميًّا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل"، مشددًا على أن "الحاجة الملحة" اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين".

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