أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الذهب.. 23% ارتفاعًا بإيرادات السياحة وتقترب من 18 مليار دولار.. ارتفاع أسعار القهوة عالميًا.. المواعيد النهائية للاستفادة من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

رئيس شعبة الأدوية يكشف تفاصيل انسحاب الشركات الأجنبية وأزمة التسعير

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شركات الدواء الأجنبية العاملة في سوق الدواء المصري ما زالت مستمرة في استثماراتها، لكنها تواجه تحديات حقيقية تتعلق بالتسعير وتكلفة الإنتاج.

تسعيرة جبرية لا تتماشى مع تحركات السوق ومستقبل شركات الأدوية الأجنبية

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حوار الخميس" على قناة "الحدث اليوم"، حيث تناول أبرز التطورات في سوق الدواء، وأسباب الجدل حول مستقبل الشركات الأجنبية في مصر.

وأوضح عوف أن التسعيرة الجبرية للأدوية تمثل إحدى العقبات الكبرى، موضحًا أن الدولة تفرض سقفًا محددًا لأسعار الدواء، بينما ارتفعت أسعار كافة السلع الأخرى تأثرًا بتحرك سعر الدولار منذ عام 2022.

وأشار إلى أن متوسط الزيادة في أسعار الأدوية لم يتجاوز 30 إلى 50%، رغم القفزات في سعر صرف العملة وتكاليف الطاقة والمواد الخام.

مطالب بزيادة 10% في أسعار الأدوية

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن الشعبة لم تطلب زيادات كبيرة هذا العام، بل طالبت بزيادة لا تتعدى 10%، مشيرًا إلى أن الطلب العام الماضي كان بزيادة 50% نتيجة الارتفاع الكبير في سعر الدولار وقتها.

كما شدد على أن هناك ضرورة لرفع أجور العاملين في القطاع لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار في البنوك، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقر سعر صرف الدولار بختام تعاملات، اليوم الخميس ليسجل الآن نحو، 49.04 جنيه للشراء ببنك مصر.

سعر الدولار في البنوك

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-49.01 جنيه للشراء.

-49.15 جنيه للبيع.

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس..عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، تراجع سعر جرام الذهب بالسوق المحلية بنحو 60 جنيها بتداولات مساء اليوم الخميس 24 يوليو 2025، بجميع العيارات، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5325 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3994 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37280 جنيها.

خبير اقتصادي: البورصة تقترب من مستويات تاريخية جديدة لهذا السبب

أكد الخبير الاقتصادي مينا رفيق، محلل أسواق المال، أن البورصة المصرية تواصل اتجاهها الإيجابي خلال الفترة الحالية، مدعومةً بحالة الاستقرار الاقتصادي العام وعودة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن السوق بات قريبًا من تحقيق اختراق تاريخي جديد.

EGX30 على أعتاب قمة مارس التاريخية

وأوضح رفيق، خلال لقائه في برنامج "أرقام وأسواق" على قناة "أزهري"، أن المؤشر الرئيسي EGX30 يقترب من مستوى المقاومة التاريخي عند 34,500 نقطة، وهو المستوى الذي تم تسجيله في مارس من العام الماضي، مشيرًا إلى أن كسره لهذا الحاجز قد يدفع السوق نحو مستويات 36,000 نقطة أو أكثر.

EGX70 يحقق قمة تاريخية جديدة

وأضاف أن مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة هو الآخر سجل مستويات تاريخية جديدة، حيث بلغ 10,380 نقطة قبل أن يتعرض لعمليات جني أرباح طبيعية أغلق بعدها عند 10,284 نقطة، وهو ما يعكس استقرار السوق حتى بعد الارتفاعات الكبيرة.

إيرادات السياحة ترتفع بنسبة 23% وتقترب من 18 مليار دولار

أكد الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن قطاع السياحة المصري واصل أداءه القوي خلال الربع الأول من عام 2025، محققًا زيادة بنسبة 23% في الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

16 مليار دولار في 2024.. والطموح يصل إلى 18 مليار هذا العام

أوضح "زعير" خلال برنامج برنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، أن العام الماضي سجل أعلى إيرادات في تاريخ السياحة المصرية بقيمة 16 مليار دولار، لافتًا إلى أن المؤشرات الحالية تُرجّح تجاوز الرقم هذا العام إلى ما بين 17 و18 مليار دولار.

البنية التحتية الذكية.. كلمة السر في الطفرة

وأشار إلى أن تحسين شبكة الطرق والكباري لعب دورًا محوريًا في تسهيل وصول السياح إلى وجهات جديدة داخل مصر، مما أسهم في زيادة عدد الزائرين واكتشاف مناطق لم تكن على الخريطة السياحية سابقًا.

زيادة الغرف الفندقية وخدمات النقل السياحي

قال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إن زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية وتحسين مستوى خدمات النقل السياحي شكلا عاملًا داعمًا للنمو، في ظل توجه الدولة نحو تجربة سياحية أكثر تكاملًا واحترافية.

ارتفاع سعر قهوة "أرابيكا" لليوم الثالث مع تصاعد مخاوف الطقس والرسوم

ارتفعت أسعار قهوة "أرابيكا" لليوم الثالث على التوالي وسط تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات من البرازيل، أكبر مُنتج في العالم، في وقت يراقب فيه المتعاملون نتائج المحصول وسط مخاطر محتملة لتأخر الحصاد بفعل الطقس الرطب.

ارتفاع أسعار قهوة "أرابيكا"

صعد العقد الأكثر نشاطًا بنسبة وصلت إلى 1.7% ليبلغ 3.065 دولار للرطل، مسجلًا أطول سلسلة مكاسب منذ أكثر من شهرين، بحسب وكالة بلومبرج.

تشهد العقود المستقبلية هذا الأسبوع ارتفاعا لافتا نتيجة مخاوف من موجة برد تضرب مناطق زراعة القهوة، إلى جانب استمرار الغموض بشأن التهديد الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية.

قالت "كوكشوب"، أكبر مؤسسة تعاونية لزراعة القهوة في البرازيل، إن نحو 59% من محصول القهوة في البلاد جرى حصاده حتى 18 يوليو، إلا أن هذه النسبة قد تتأثر بزيادة الرطوبة والغطاء السحابي المتوقع هذا الأسبوع، وفقًا لما أفادت به ناديارا بيريرا، خبيرة الأرصاد الجوية في "كليما تيمبو".

ضعف محصول القهوة

أشار تجار في شركة "إكواتوريال تريدرز" إلى أن ضعف المحصول وتراجع الجودة يعقّدان عمليات المزج ويزيدان الفجوة السعرية بين الأصناف الأقل جودة والأنواع الفاخرة. وبات إنتاج كيس واحد من القهوة المجهزة يتطلب عددًا أكبر من حبات كرز القهوة، ما يعكس حدة المخاوف بشأن تدني الإنتاج، وفق ما أوضحه محلل الأسواق في "رابوبنك" جييرمي موريا.

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن



أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الخميس، تباينًا ملحوظًا، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وانخفضت أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض مقابل استقرار البلدي.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 113 جنيها و116 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 115 إلى 119 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 123 إلى 125 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

المشاط تناقش تطورات مبادرة بريدج تاون لإصلاح النظام المالي العالمي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ليزا كومينز، وزيرة الطاقة وتنمية الأعمال في باربادوس، وجوموكي أودوولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات التنمية.

الاجتماع الوزاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وجاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي ينظمه مركز التنمية الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة بجنوب أفريقيا.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التجربة المصرية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تدشين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤخرًا تم تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لما لهذه المشروعات من أهمية كبيرة في دفع النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل.

الصناعات الغذائية: مصر ضمن كبار مُصدّري الزيتون عالميًا

كرّمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، بالتعاون مع ميد مارت للتسويق وتطوير الأعمال 15 شركة مصرية فائزة في مسابقتي إسطنبول وقرطاج الدولية لزيت الزيتون، وذلك خلال احتفالية كبرى عُقدت بمقر الاتحاد، بحضور عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية ومنظمات الأعمال والشركات العاملة في زراعة وتصنيع الزيتون من مختلف محافظات مصر.

وخلال كلمتها نيابةً عن رئيس الغرفة، أكدت رنا جمالي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة تضع دعم المبتكرين والمبدعين في مقدمة أولوياتها، خصوصًا في مجالات التصنيع الزراعي والغذائي.

الصناعات الغذائية تكرم 15 شركة مصرية مصدرة وتؤكد استمرار دعمها للمبدعين في كل أقاليم الجمهورية

وأشارت إلى أن تكريم الشركات المصرية الفائزة في مسابقات دولية كبرى في تركيا وتونس، يمثل اعترافًا دوليًا بجودة وتميز المنتجات المصرية، ويعكس التطور الكبير في قدرات الشركات الوطنية والتزامها بالمعايير الفنية العالمية.

إنتاج مصر من الزيتون

وأوضحت جمالي أن إنتاج مصر من الزيتون بلغ نحو مليون طن خلال موسم 2024/2025، فيما بلغت صادرات مصر من زيتون المائدة وزيت الزيتون خلال عام 2024 نحو 226 مليون دولار.

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 24 يوليو 2025 (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الخميس، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الخميس 24 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 79.6 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 68 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 117.1 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 90 جنيها إلى 145 جنيهًا للمستهلك.

البنك المركزي الأوروبي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 2%

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الخميس، مع انتظار صناع السياسات لمعرفة ما إذا كانت منطقة اليورو ستتأثر برسوم جمركية أمريكية أعلى.

المركزي الأوروبي يقرر تثبيت الفائدة

وقرر المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة عند 2% بعد سبعة تخفيضات متتالية.

وكان البنك المركزي الاوروبي، خفض سعر الفائدة إلى 2% الشهر الماضي، أي ما يعادل نصف مستواه البالغ 4% قبل عام، وذلك بعد أن نجح في كبح جماح ارتفاع الأسعار الذي أعقب جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022.

مع عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% وتوقع استقراره عند هذا المستوى، قرر صانعو السياسات التريث هذا الأسبوع، لا سيما في ظل اقتراب المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإدارة ترامب من مراحلها النهائية.

وقال البنك في بيانه: «جزئيًا نتيجة لخفض أسعار الفائدة في السابق، أثبت الاقتصاد حتى الآن قدرته على الصمود في بيئة عالمية صعبة»، مضيفًا: «في الوقت نفسه، لا تزال البيئة العالمية شديدة الغموض، خصوصًا بسبب النزاعات التجارية»، وفق «رويترز».

المركزي التركي يقرر خفض الفائدة لأول مرة منذ مارس بعد تباطؤ التضخم

قرر البنك المركزي التركي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة ليصل إلى 43%، في خطوة خالفت توقعات قدرت خفضا أكثر تحفظ إلى 43.5%.

يُعد هذا أول خفض للفائدة منذ مارس الماضي، ويعكس تحولا في السياسة النقدية بعدما أبقى المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 46% في قراره خلال الشهر الماضي.

كبح التضخم في تركيا

ويأتي ذلك القرار بعدما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية (تركستات) أن أسعار المستهلكين ارتفعت 35.1% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بـ35.4% في مايو.

"المشاط" تدعو الشركات السويسرية للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، لمناقشة تعزيز العلاقات المصرية السويسرية ومناقشة تطورات الشراكة بين البلدين، وذلك خلال مشاركتها بالاجتماع الوزاري العالمي الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي ينظمه مركز التجارة الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة، والذي يُعقد بالتزامن مع رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين.

عمق العلاقات المصرية السويسرية

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية السويسرية وأهمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تلك الشراكة والانتقال بها إلى آفاق أوسع بما يخدم أجندة التنمية الوطنية ويعزز تنفيذ الأولويات التنموية في مختلف المجالات، لافتةً إلى أهمية البرامج المنفذة في إطار الشراكة مع الجانب السويسري ودور التعاون الإنمائي في تعزيز جهود التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص في مصر.

وزير الاستثمار: تسريع التحول الرقمي لتسهيل تأسيس الشركات وترخيصها

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع مائدة مستديرة بحضور عدد كبير من قادة الأعمال بدولة اليابان، حيث استعرض الوزير السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، كما سلط الضوء على العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر واليابان.

العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر واليابان

وأكد الوزير إيمانه الراسخ بالعلاقات العميقة والمتطورة بين مصر واليابان، والمبنية على الإحترام المتبادل والقيم والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن اليابان تعد شريكا تجاريا هاما لمصر، كما يعمل في مصر عدد كبير من الشركات اليابانية في قطاعات حيوية تشمل السيارات، والطاقة، والتصنيع، والأدوية، وهو ما يعكس ثقة متنامية في اقتصاد مصر وإمكاناتها.

وأشار «الخطيب» إلى روح التعاون والمنفعة المتبادلة التي تُميّز العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث ترى اليابان في مصر بوابةً لأفريقيا والشرق الأوسط، ودولةً ذات أهمية استراتيجية، وشعبٍ شاب وطموح، وأهدافٍ تنموية جريئة، كما ترى مصر في اليابان شريكًا يتمتع بالدقة والابتكار والرؤية بعيدة المدى، دولةً تُقدّر الشراكة والانضباط والتميز.

الضرائب تكشف المواعيد النهائية للاستفادة من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن المواعيد النهائية للاستفادة من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية المقرر انتهاؤها بحلول 12 أغسطس القادم، مؤكدة أن التسهيلات الضريبية فرصة استثنائية لتسوية الأوضاع الضريبية وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة، وكما أن الاستفادة من التيسيرات تمهد الطريق أمام مجتمع الأعمال للتوسع والنمو.

الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

ودعت المصلحة الممولين والمكلفين لسرعة تسوية أوضاعهم الضريبية بالاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها بموجب القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025، التي صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025، منوهةً بأن لكل نوع من الطلبات موعدًا نهائيًا محددًا للاستفادة، على النحو التالي:

طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025.

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