السبت 19 يوليو 2025
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اقتصاد

سعر كرتونة البيض اليوم السبت 19 يوليو 2025 في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم السبت

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة

أسعار كرتونة في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 19 يوليو 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

سعر كرتونة البيض اليوم السبت
سعر كرتونة البيض اليوم السبت

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 123 جنيها و126 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 125 إلى 129 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 129 إلى 130 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم السبت
سعر كرتونة البيض اليوم السبت

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 131 إلى 133 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 96 جنيها إلى 97 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 98 جنيهًا إلى 100 جنيه.

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