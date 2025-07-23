السيسي يصدق على قانون بربط موازنة صندوق دعم السياحة للسنة المالية 2025 - 2026

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون بربط موازنة صندوق دعم السياحة والآثار للسنة المالية 2025 /2026.

وجاء نص التصديق كالتالي:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة صندوق دعم السياحة والآثار للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 18936100000 جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر مليارًا وتسعمائة وستة وثلاثون مليونًا ومائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2025/ 2026 بمبلغ 15662400000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليارًا وستمائة واثنان وستون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه)، كلها اعتماد إجمالي على مستوى التكاليف والمصروفات.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2025 /2026 بمبلغ 12423700000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وأربعمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2025/ 2026 بمبلغ 3238700000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وثمانية وثلاثون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2025/ 2026 بمبلغ 3273700000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وثلاثة وسبعون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه).

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