الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: اتفقنا مع شركات الأدوية على زيادات متدرجة في الأسعار

الأدوية
الأدوية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفاصيل الاتفاق الذي تم مع شركات الأدوية بشأن زيادة أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة بعد مطالب من الشركات خلال الفترة الأخيرة بزيادة الأسعار.

وأكد “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "اتفقنا مع الشركات لزيادات سعرية متدرجة وبالتالي التصور الذي لدينا باعتبار أن الدواء سلعة استراتيجية ستظل مدعومة الدولة والقطاع الخاص وهناك توافقات على الأسعار حتى لا تخسر الشركات وتتوقف عن الانتاج وتحدث أزمة".

وأضاف: “شركات الأدوية على مدار الوقت تطلب زيادة الأسعار ولكننا كدولة نعمل على ضمان توافر الأدوية بالصورة التي تكفي المواطنين وفقا للظروف الاقتصادية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدبولى رئيس الوزراء شركات الادوية اسعار الادوية زيادة اسعار الأدوية

مواد متعلقة

مدبولي: نسعى لتحقيق الاستفادة المثلى من أصول قطاع الأعمال غير المستغلة

هل توجد نية لبيع الأصول التاريخية؟ رد حاسم من رئيس الوزراء

مدبولي: لدينا برنامج ناجح في مبادلة الديون مع ألمانيا، ونعمل على خفض أسعار السلع الرئيسية

مدبولي: العلاقات المصرية السعودية راسخة ولن نسمح لأي محاولات للنيل منها

مدبولي: تشغيل أول مفاعل نووي في 2028، واحتياطات ضخمة للذهب بمنجم السكري

مدبولي: اكتشافات بترولية تدخل الخدمة خلال الـ5 سنوات المقبلة، وهذا وعدنا للسيسي

رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر لدعم القضية الفلسطينية والعمل الفوري لإدخال المساعدات

رئيس الوزراء يجتمع مع وكلاء ماركات عالمية لتشجيعهم على الاستثمار في مصر

الأكثر قراءة

بعد زواج شهرين، طلاق نجل عمرو الليثي وابنة تامر أمين

تعرف على الموعد الرسمي للإعلان عن زيادة أسعار البنزين

بيان الأزهر المحذوف!

الحكومة تقر تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لكليات الصيدلة

يا ريت اللي ظلمته يسامحني، فيديو رئيس جامعة بني سويف يثير الجدل، وطلابه: لن نسامحك

رئيس الوزراء: نعمل حاليا على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

أسعار سيارات GAC GS4 MAX خلال شهر يوليو

مدبولي يعلق على صور حرب التجويع في غزة، ويؤكد: معبر رفح لم يغلق يوما واحدا

خدمات

المزيد

سعر القصدير يقترب من 33 ألف دولار للطن فى البورصات العالمية

أسعار سيارات GAC GS4 MAX خلال شهر يوليو

كيفية تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، تعرف عليها

تنسيق الجامعات 2025، الكليات المتاحة لطلاب الشعب العلمية والأدبية ومؤشرات القبول

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف حاول الكفار قتل النبي؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

حكم صيام يوم الخميس منفردا، تعرف عليه

بسببها رد الله عليه بصره، واقعة غريبة لأم البخاري مع سيدنا إبراهيم عليه السلام

المزيد
الجريدة الرسمية