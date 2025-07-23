مدبولي: اتفقنا مع شركات الأدوية على زيادات متدرجة في الأسعار

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفاصيل الاتفاق الذي تم مع شركات الأدوية بشأن زيادة أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة بعد مطالب من الشركات خلال الفترة الأخيرة بزيادة الأسعار.

وأكد “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "اتفقنا مع الشركات لزيادات سعرية متدرجة وبالتالي التصور الذي لدينا باعتبار أن الدواء سلعة استراتيجية ستظل مدعومة الدولة والقطاع الخاص وهناك توافقات على الأسعار حتى لا تخسر الشركات وتتوقف عن الانتاج وتحدث أزمة".

وأضاف: “شركات الأدوية على مدار الوقت تطلب زيادة الأسعار ولكننا كدولة نعمل على ضمان توافر الأدوية بالصورة التي تكفي المواطنين وفقا للظروف الاقتصادية”.

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