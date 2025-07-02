فتح باب التقدم لبرامج التعاون العلمي بين مصر واليابان في البحث والابتكار

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم (JSPS) عن فتح باب التقدم لبرامج التعاون العلمي المشترك بين مصر واليابان، وذلك في إطار دعم العلاقات العلمية الدولية وتعزيز قدرات الباحثين المصريين.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية هذه البرامج في تعزيز التعاون البحثي بين مصر واليابان، مشيرًا إلى أن دعم الباحثين المصريين على المستوى الدولي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لبناء مجتمع المعرفة وتعزيز دور البحث العلمي في خدمة أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور، ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن برامج التعاون مع الجانب الياباني تُعد من أعرق وأهم الشراكات البحثية الدولية، وأن الهيئة حريصة على توفير التمويل والدعم الفني اللازمين للباحثين المصريين لضمان مشاركة فعالة في المشروعات المقترحة، بما يحقق أقصى استفادة علمية وتطبيقية.

وتتضمن البرامج المطروحة مشروعات التعاون العلمي المشترك (تبادل زيارات)، والتي تستهدف دعم تبادل الزيارات بين العلماء المصريين واليابانيين ضمن مشروعات بحثية مشتركة في مجالات: الماء، الطاقة، الغذاء/الزراعة، الصحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك لمدة تصل إلى عامين، بتمويل يصل إلى ١.٥ مليون جنيه مصري للجانب المصري (٧٥٠ ألف جنيه سنويًا).

كما تشمل البرامج تمويل عقد ورش عمل وندوات علمية أو المشاركة فيها، في جميع التخصصات العلمية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بتمويل يصل إلى ٤٥٠ ألف جنيه مصري للجانب المصري، ولمدة أسبوع كحد أقصى.

وآخر موعد لتلقي طلبات التقدم يوم ٣ سبتمبر ٢٠٢٥، الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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