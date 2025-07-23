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اقتصاد

البورصة تربح 13 مليار جنيه في آخر جلسات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت  مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، قبيل إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

 

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 34125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 42078 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15328 نقطة.
 
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 

 مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10284 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13888 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة.

 

تداولات جلسة منتصف الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. 

وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.398 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 33803 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 41722 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15183 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 10263 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 13846 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 3481 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين 

تباينت  مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 34129 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 42123 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15330 نقطة.

فيما هبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 10253 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 13876 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد ارتفعت بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.409 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 34071 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 42154 نقطة، وزاد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15304 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10298 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 13937 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة.

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