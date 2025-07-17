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خارج الحدود

ترامب: نعتزم فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15% على السلع من 150 دولة

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15% على السلع من 150 دولة ليست من الاقتصادات الكبرى.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "صوت أمريكا الحقيقي": "سننشر رقمًا واحدًا فقط للدول المتبقية (ليست من الاقتصادات الكبرى)، أي ما يقرب من 150 دولة، ومن المرجح أن يكون 10% أو 15%، لم نقرر بعد، إنه أمر بالغ الأهمية".

وبعد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ الرئيس الأمريكي بتشديد السياسة التجارية، وفرض رسوم جمركية على الواردات من المكسيك وكندا، ورفعها على الصين، وأعلن رسومًا جمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات.

وبلغت هذه الإجراءات ذروتها في 2 أبريل عندما فرضت واشنطن رسومًا جمركية متبادلة على الواردات، وكان المعدل الأساسي 10%، ومع ذلك، بعد مرور أسبوع، تم تعليق هذه العملية برمتها، وبدأت الولايات المتحدة مفاوضات مع العديد من الشركاء التجاريين.

ووفق معهد إدارة التوريد الأمريكي، تسهم هذه السياسات التجارية في تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة، وتسبب اضطرابات خطيرة في سلاسل التوريد، وقد وجدت الشركات نفسها في وضعية صمود، إذ اضطرت إلى تعويض ارتفاع التكاليف على نفقتها الخاصة.

وذكرت شبكة "إن بي سي"، نقلًا عن مصدر رفيع المستوى، أن وزيري الخزانة والتجارة الأمريكيين حثا الرئيس ترامب على تعليق الرسوم الجمركية وسط حالة من الذعر في سوق السندات، كما أعرب مسؤولون محليون عن مخاوفهم من أن قرار ترامب قد يشعل أزمة مالية عالمية جديدة.

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