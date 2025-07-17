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السياحة: فتح جميع المواقع الأثرية والمتاحف بالإسكندرية مجانا 24 يوليو

المتاحف الأثرية بمحافظة
المتاحف الأثرية بمحافظة الإسكندرية
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قرر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، فتح جميع المواقع الأثرية ومتاحف كل من: اليوناني الروماني، والمجوهرات الملكية، والإسكندرية القومي، بالإسكندرية مجانًا أمام جمهور الزائرين، وذلك يوم الخميس الموافق 24 يوليو الجاري، وذلك في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي.

فتح جميع المواقع الأثرية بالإسكندرية مجانا

ويأتي هذا القرار في ضوء حرص  وزارة السياحة والآثار على المشاركة في الفعاليات الوطنية والثقافية والمحلية، وتسليط الضوء على المناسبات التي تعكس البعد الحضاري والتاريخي للمجتمع المصري، وفي الوقت ذاته تعزيز الوعي الأثري والسياحي لدى المواطنين، وخاصة الأجيال الشابة.

كما تهدف المبادرة إلى  تشجيع السياحة الداخلية ودعم الحركة السياحية بمحافظة الإسكندرية خلال موسم الصيف، من خلال تعريف الزائرين بالمقومات السياحية والأثرية والثقافية الفريدة التي تتميز بها المدينة، كواحدة من أهم المدن السياحية الساحلية والتاريخية في مصر، واكتشاف تاريخها العريق وزيارة متاحفها ومواقعها الأثرية التي تجسد عمقها الحضاري الممتد عبر العصور. 
 

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