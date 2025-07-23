لعبة استخبارات معقدة في بريطانيا، محاكمة جاسوس تكشف تورط إسرائيل وروسيا بعملية تجسس

أدان القضاء البريطاني المواطن هوارد مايكل فيليبس "65 عامًا" بتهمة محاولة تقديم معلومات سرية لجهاز استخبارات أجنبي، بعدما سعى للكشف عن بيانات حساسة تتعلق بـ وزير الدفاع البريطاني السابق جرانت شابس، لصالح الاستخبارات الروسية، مؤكدا أن تحركه جاء بناءً على أوامر إسرائيلية.

جاسوس بريطاني لصالح روسيا والموساد

وحسب بيان رسمي صادر عن شرطة سكوتلاند يارد، فإن هوارد مايكل فيليبس، تواصل خلال محاولته هذه مع شخصين ظنهما عميلين تابعين لروسيا، لكن تبين لاحقًا أنهما في الواقع ضابطًا شرطة بريطانيان كانا يعملان ضمن عملية سرية لكشف الاختراقات الأمنية.

وأكد البيان، أن المتهم بالتجسس الذي كان حينها يسعى للالتحاق بجهاز حرس الحدود البريطاني، عرض على "العميلين" تزويدهم بمعلومات مقابل مبلغ مالي، تشمل رقم هاتف وزير الدفاع السابق وتفاصيل طائرته الخاصة، علمًا بأن شابس تولّى حقيبة الدفاع بين أغسطس 2023 ويوليو 2024، في واحدة من أكثر فترات السياسة الخارجية البريطانية اضطرابًا بسبب الحرب في غزة.

مواطن بريطاني متهم بالتجسس لصالح روسيا

لكن المواطن المتهم بالتجسس لصالح روسيا، قدم رواية مختلفة تمامًا خلال محاكمته أمام المحكمة الملكية في وينشستر، إذ زعم أنه كان يعمل لصالح إسرائيل، وأن هدفه من العملية كان "استدراج الروس إلى فخ"، ثم فضحهم، دعمًا لصورة إسرائيل في الإعلام البريطاني، والتي تأثرت سلبًا، بحسب تعبيره، بـ"الحملة الإعلامية ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة".

وأضاف المتهم البريطاني، الذي ينحدر من أصول يهودية، أنه لم يقتصر على محاولة الاتصال بالروس، بل أرسل أيضًا عروض تعاون إلى سفارات إيران والصين في العاصمة "لندن"، وهي خطوة أثارت مزيدًا من الشبهات حول دوافعه الحقيقية.

وعقب أسبوعين من جلسات الاستماع، خلصت هيئة المحلفين إلى إدانة هوارد فيليبس بانتهاك قانون الأمن القومي البريطاني، فيما ينتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي عليه في وقت لاحق، وسط ترقب حول ما إذا كان سيتعامل معه القضاء كجاسوس خائن، أم كهاوٍ ارتكب خطأً فادحًا في لعبة أكبر منه.

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