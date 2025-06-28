علّقت وزارة الخارجية الروسية، عبر المتحدثة الرسمية ماريا زاخاروفا، على قرار تعيين بليز ميتريويلي رئيسة جديدة لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6)، مشيرة إلى ما وصفته بـ"اتجاه متصاعد لتعيين أحفاد نازيين في مناصب قيادية بالغرب".

النازية الجديدة

وفي منشور على قناتها الرسمية في "تلجرام"، قالت زاخاروفا إن المعلومات المتداولة حول كون جد ميتريويلي كان ضابطًا نازيًا وأحد مجرمي الحرب خلال الحرب العالمية الثانية، تعكس ما وصفته بـ"النازية الجديدة" في الدول الغربية، مشيرة إلى أسماء أخرى قالت إنها تنتمي لنفس الخلفية، مثل فريدريش ميرز، وأنالينا بيربوك، وكريستيا فريلاند، وسالومي زاروبيشفيلي.

وكشفت تقارير صحفية، استنادًا إلى وثائق محفوظات ألمانية، أن بليز ميتريويلي، التي ستتولى رسميًا مهام منصبها في سبتمبر المقبل، هي حفيدة كونستانتين دوبروفولسكي، المعروف بلقب "الجزار"، والذي وُصف بأنه أحد كبار المخبرين للنازيين في مقاطعة تشيرنيغيف بأوكرانيا خلال عهد أدولف هتلر، وكان متورطًا في أعمال تجسس وقتل لصالح النظام النازي.

وتأتي هذه التصريحات في إطار تصاعد التوتر بين موسكو ولندن، على خلفية ملفات عدة، من بينها النزاع في أوكرانيا والدعم البريطاني لكييف.

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