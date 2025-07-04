بضاعتكم ردت إليكم، تل أبيب تعتقل سادس إسرائيلي خلال يومين بتهمة التجسس لصالح إيران

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 25 عامًا لدى وصوله لمطار بن جوريون، وذلك بشبهة التجسس لصالح إيران على مدار عام ونصف مضت.



وجاء الاعتقال بناء على معلومات وفرها جهاز الأمن العام (الشاباك)، وجرى تنفيذه من قبل وحدة مكافحة الاحتيال في المنطقة الجنوبية.

وعقدت جلسة استماع في محكمة الصلح في بئر السبع، حيث تم تمديد توقيف المشتبه به حتى 7 يوليو، لاستكمال التحقيقات.

ويعد هذا الشاب سادس إسرائيلي يتم توقيفه خلال يومين في إطار قضية متشعبة تتعلق بصلات مزعومة بين إسرائيليين وجهات استخباراتية إيرانية.

وفي تطور متصل، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شابين إسرائيليين هما يوني سيجال (18 عامًا) وناهوراي مزراحي (20 عاما)، بتهم تشمل التواصل مع عميل أجنبي، ونقل معلومات للعدو، وعرقلة سير العدالة.

وبحسب لائحة الاتهام، بدأ التواصل في مايو الماضي عبر تطبيق "تلجرام"، حيث قدم الإيرانيون أنفسهم على أنهم نشطاء "يساريون"، وكلفوا المتهمين بمهام بسيطة مثل كتابة عبارة "بيبي ديكتاتور" على ورقة ثم حرقها، مقابل مبالغ بالعملة المشفرة.



لاحقا، تصاعدت طبيعة المهام لتشمل شراء هواتف خاصة لغرض التمويه، وتصوير مواقع حساسة منها مراكز تسوق في حيفا وتل أبيب ونتانيا، بالإضافة إلى مستشفى إيخيلوف، وجمع معلومات عن أنظمة الحماية الأمنية وعدد الحراس ومواقع الكاميرات والمداخل.

في سياق متصل، وجهت لائحة اتهام جديدة في محكمة بئر السبع المركزية ضد مارك مورجان بينسكي (33 عامًا)، تتضمن اتهامات بتنفيذ مهام لصالح جهات إيرانية.

ووفق لائحة الاتهام، تواصل بينسكي مع شخص يُدعى "أليكس" عبر مجموعة على "تلجرام"، وعرض عليه أجر يومي يبلغ 2000 شيكل مقابل تنفيذ مهام مختلفة، منها إرسال صورة لبطاقة هويته وفيديوهات تحقق شخصية.



وأكدت النيابة أن المتهم واصل التعاون حتى بعد أن أدرك أن الجهات التي يتعامل معها مرتبطة بإيران، وقال: "لا يهمني، ولا أريد أن أعرف المزيد".

كما ألقت السلطات القبض يوم الاثنين على زوجين من مدينة رعنانا، هما يفدا إسرائيلوف (31 عاما) ودوريا أهيئيل (29 عاما)، ووجهت لهما تهم نقل معلومات سرية للإضرار بأمن الدولة، والتآمر، والتواصل مع عميل أجنبي. وقررت المحكمة تمديد احتجازهما ثمانية أيام لاستكمال التحقيق.

تأتي هذه الاعتقالات وسط تحذيرات متكررة من أجهزة الأمن الإسرائيلية بشأن نشاط استخباراتي متزايد لإيران داخل إسرائيل عبر شبكات تجنيد إلكترونية، تستهدف إسرائيليين لأغراض جمع المعلومات أو تنفيذ عمليات.

ويؤكد مسؤولون أمنيون أن استخدام تطبيقات مشفرة مثل تلغرام والتحفيز المالي عبر العملات الرقمية بات من أبرز أدوات التجنيد لدى الجهات المعادية، ما يزيد من تعقيد جهود الرصد والكشف.

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