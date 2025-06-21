الخونة يتساقطون، إيران تعتقل 9 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن اعتقال 9 أشخاص بمحافظة بوشهر بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وسائل إعلام إيرانية: دوي 3 انفجارات في شمال شرقي طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بدوي 3 انفجارات في شمال شرقي طهران.

وأكدت مصادر إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية شرق وغرب طهران.

وقبل قليل أعلنت سلطات محافظة أصفهان الإيرانية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت موقعا نوويا في المحافظة فجر اليوم لم تتسبب في أي تسرب إشعاعي.

وجاء ذلك في تصريحات لنائب محافظ أصفهان نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الرسمية.

وأوضح المسؤول أن الهجمات الإسرائيلية شملت مناطق تابعة لمديريات لنجان ومباركة وشهرضا بالإضافة إلى مديرية أصفهان، مشيرا إلى أن التقارير الأولية لم تُسجل أي خسائر بشرية جراء هذه الاعتداءات.

كما أكد أن أنظمة الدفاع الجوي الإيراني تصدت للهجمات، وأن معظم أصوات الانفجارات التي سمعت كانت ناجمة عن نشاط الدفاع الجوي، بينما ارتبط بعضها بالهجمات نفسها.

وبخصوص الموقع النووي في أصفهان، والذي يقع على بعد 340 كيلومترا جنوب العاصمة طهران، طمأن نائب المحافظ المواطنين بأنه "لم يحدث أي تسرب لمواد خطرة"، داعيا السكان إلى تجنب التجمع حول مواقع الحوادث لتسهيل عمليات الإغاثة وإدارة الأزمات.

يذكر أن هذه الهجمات تأتي في إطار التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران، حيث تستهدف إسرائيل بشكل متكرر المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية منذ الـ13 من يونيو الجاري، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي وتقوم بالرد على أي اعتداءات.

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