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خارج الحدود

حكومة المحافظين تتهاوى، وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس يخسر مقعده في البرلمان

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، فيتو

تلقى وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس هزيمة قاسية في دائرته الانتخابية في الانتخابات العامة التي جرت الخميس، ليصبح أول شخصية من حكومة المحافظين يخسر مقعده في البرلمان.

وشابس شخصية بارزة في حزب المحافظين الذي يتولى السلطة منذ 14 عامًا، وهو واحد من المؤيدين المخلصين لرئيس الوزراء المنتهية ولايته ريشي سوناك، وكان مسؤولا عن وزارة الدفاع منذ أغسطس 2023، بعد أن تولى وزارات عدة مهمة في السنوات الأخيرة.

وجاءت هزيمة شابس في دائرته الانتخابية في شمال لندن أمام مرشح حزب العمال.

وبعد الإعلان الرسمي عن نتائج 209 دوائر انتخابية، حصد حزب العمال 180 مقعدًا، وحصل حزب المحافظين على 29 مقعدًا في البرلمان البريطاني.

وقال زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر إن البلاد صوتت لصالح التغيير، وإن الوقت حان لأن يفي حزبه بوعده، وذلك بعد فوزه بمقعد في البرلمان.

وأضاف ستارمر في خطاب ألقاه بعد إعادة انتخابه في دائرته الانتخابية بشمال لندن "قال الناس كلمتهم هنا وفي جميع أنحاء البلاد الليلة، وهم مستعدون للتغيير. التغيير يبدأ هنا".

وتابع: "الناخبون هنا وفي كل أنحاء البلاد قالوا كلمتهم وهم مستعدون للتغيير ولإنهاء سياسة الاستعراض، وللعودة إلى السياسة بصفتها خدمة للجمهور".

ووفقا لنتيجة الاستطلاع التي نشرتها قنوات التلفزة البريطانية، سيحصل حزب العمال (يسار وسط) على 410 من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم، متقدما بفارق شاسع على المحافظين الذين ستنحصر حصّتهم بـ131 مقعدا في أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين.

 

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