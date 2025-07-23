المصري وحش كاسر، توفيق عكاشة يوجه رسالة تحذير للمتطاولين على المصريين

وجه الإعلامي توفيق عكاشة تحذيرا لكل من يتطاولون على الشعب المصري، ومن وصفهم بـ "تجار الدين"، واصفًا الشعب المصري بأنه "وحش كاسر" يلتهم فريسته، وله تاريخ في ذلك، وأن السياسة للسياسيين فقط.

رسالة تحذيرية من توفيق عكاشة للمتطاولين على الشعب المصري

وأكد توفيق عكاشة لكل المتطاولين على مصر والشعب المصري أن هناك اتفاقية للمعابر موقعة من 3 أطراف (فلسطين ومصر وإسرائيل)، مطالبًا وزارة الخارجية بنشرها ليعلم كل من يجهل ذلك أن هناك فرقا بين الدول والجماعات والمليشيات.

وقال توفيق عكاشة في تحذيره لكل من يتطاولون على الشعب المصري: “تحذير إلى كل... الذين يتطاولون على الشعب المصرى وإلى كل تجار الدين الشعب، المصرى وحشً كاسر غدًا سوف يلتهمكم كما يلتهم الأسد فريسته، وله تاريخ فى ذلك، والجيش المصرى ملك شعب مصر... وسوف تعلمون والسياسة للسياسيين فقط وغدًا قريب والله ولي التوفيق من توفيق”.



وعن اتفاقية المعابر، أوضح توفيق عكاشة أنه “يوجد اتفاقية تسمى اتفاقية المعابر موقع عليها من ثلاثة أطراف فلسطين مصر اسرائيل لماذا لا تقوم وزارة الخارجية بنشر خبر صحفي حول هذه الاتفاقية لكي يعلم من يجهلون والإخوان والعاطفيين أن هناك فرقا بين الدول وبين الجماعات والمليشيات فهى ليست مولد وصاحبه غائب”.

ووجه توفيق عكاشة رسالة لجماعة الإخوان فقال: “لا بد أن تعلم جماعة الإخوان والفرق المتفرعة منها أن الشعب المصرى لن يستخدم نهائيا لصالح الغير، وأنه أصبح لديه الوعي التام أن السياسة للسياسيين وليست لتجار الدين... فلقد خاض الشعب المصرى تجارب متعددة رسخت لديه من يصلح ومن لا يصلح وأن السياسة للسياسيين فقط”.

اتفاقية المعابر بين مصر وفلسطين وإسرائيل



جدير بالذكر أن هناك من يتطاولون على الشعب المصري، ويتهمونه بالضعف والخنوع، وخاصة تجاه الشعب الفلسطيني، بل إن البعض يتهمونه بعدم مساندة القضية الفلسطينية، في الوقت الذي بذل فيه المصريين كل غالٍ لنصرة القضية الفلسطينية.

يذكر أن اتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي تم توقيعها في عام 2005، وتعرف باسم اتفاقية "حركة التنقل والوصول"، هي اتفاقية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تم توقيعها في 15 نوفمبر 2005 بهدف تحسين تنقل الفلسطينيين ونشاطهم الاقتصادي داخل الأراضي الفلسطينية، وفتح الحدود بين مصر وغزة.

وعقب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، التي بدأت في عام 2000، فرضت إسرائيل قيودًا كبيرة على حرية تنقل الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبينها وباقي العالم.

أبرم الطرفان (الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي) اتفاقية "الحركة والوصول"، وهى اتفاقية لتسهيل حركة الناس والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفتح معبر دولي على غزة مع الحدود المصرية، التي من شأنها أن تضع الفلسطينيين في السيطرة على دخول وخروج الناس" لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين ومواصلة مفاوضات السلام.

وكان الهدف المعلن من الاتفاقية هو دعم التطور الاقتصادي السلمي وتحسين الوضع الإنساني على أرض الواقع"، وجزء من هذه الاتفاقية كانت المبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح.

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