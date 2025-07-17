برسالة غامضة، توفيق عكاشة يكشف مستقبل سوريا مع نظام الشرع ومصير الجماعات بالشرق الأوسط

وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة غامضة، كشف من خلالها مستقبل سوريا المقبل بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، كما كشف مصير التنظيمات الدينية في المرحلة المقبلة.

رسالة غامضة من توفيق عكاشة عن نظام الشرع في سوريا

وأكد توفيق عكاشة أن من وصفهم بـ "مجلس الإدارة" اتخذوا قرارًا، منذ فترة، بمواجهة التنظيمات الدينية، سواء من الشيعة أو السنة، ومنهم جماعة الإخوان وحزب الله والدواعش، ولن يسمح مجلس الإدارة بالتنظيمات الدينية في منطقة الشرق الأوسط.

وتساءل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عما يعنيه، توفيق عكاشة" من مفهوم "مجلس الإدارة" الذي تحدث عنه في رسالته، التي كتبها في تغريدة، نشرها عبر حسابه بمنصة "أكس"

وقال توفيق عكاشة عن مستقبل النظام السوري حاليًا: "لا يوجد مستقبل للنظام السورى بقيادة أحمد الشرع حيث ان مجلس الاداره اتخذا قرارًا منذ فتره بمواجهة كل التنظيمات الدينيه السياسيه من الشيعه والسنه وعلى رأسهم جماعة الاخوان الدوليه والمحليه وحزب الله والدواعش ولن يسمح مجلس الاداره بأى نظام دينى فى الشرق الاوسط".

وأثارت الرسالة الغامضة لتوفيق عكاشة جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تساءلوا عما يقصد عكاشة في رسالته عن مجلس الإدارة، وهل هناك مجلس إدارة يتحكم في مصائر دول العالم، ليؤكد بعض النشطاء أن مجلس الإدارة الذي يقصده عكاشة هو “مجلس إدارة العالم"، بحسب تأكيدات سابقة، وتغريدات لتوفيق عكاشة.

بعد القتل الجيش السوري ينسحب من السويداء

جدير بالذكر أن الهدوء النسبى عاد إلى محافظة السويداء في سوريا، اليوم الخميس، وذلك بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في المدينة، بعد أيام من اشتعال نار التوتر في السويداء، وبعدها حدثت محاولات من الحكومة السورية للتهدئة، ودخل الجيش السوري وقوات وزارة الداخلية إلى المحافظة، في محاولة منهم لضبط الأمن وملاحقة من وصفوهم بـ "المتجاوزين".

انسحاب الجيش السوري من السويداء، فيتو



وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انسحاب كامل لقوات الأمن من مدينة السويداء التي شهدت منذ الأحد الماضي، اشتباكات أوقعت مئات القتلى، وانسحب الجيش السوري تزامنًا مع إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع تكليف فصائل درزية ورجال دين مسؤولية الأمن في المحافظة، وتنديده بالتدخل الإسرائيلي.

وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى أن "السلطات السورية سحبت قواتها العسكرية من مدينة السويداء وكافة أنحاء المحافظة".

كما قام مسلحون بإحراق عدد من المنازل لعائلات بدوية بحي المقوس داخل السويداء، في عمليات انتقامية قبل استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنحت السلطات السورية مهلة للعائلات بدوية في منطقة شهبا بريف السويداء لمغادرة المنطقة قبل عصر اليوم الخميس، وتم رصد سيارات مدنية محملة بأثاث منزلي ونساء وأطفال تخرج من محيط السويداء باتجاه ريف درعا، وسط مخاوف كبيرة جدًا لدى العائلات البدوية من عمليات انتقامية قد تنفذ ضدها، بعدما كان أبناؤها أحد أطراف الاقتتال عند بدايته في السويداء.

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