الأحد 20 يوليو 2025
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سياسة

مختار نوح: تنظيم الإخوان لم ينته ويعتمد "التقية" والتخريب لبث الفتنة وضرب الاستقرار

مختار نوح، فيتو
مختار نوح، فيتو

أكد الدكتور مختار نوح، القيادي السابق والمنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن التنظيم الإخواني السري لم ينتهِ بعد، وما زال يعمل ككيان سري خطير يستخدم أساليب التضليل والتخفي لتحقيق أهدافه.

التقية ركيزة فكر الإخوان منذ البنا والهضيبي

وقال نوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: إن من أخطر ما في التنظيم الإخواني أنه يقوم على مبدأ "التقية"، أي إخفاء الحقيقة وتزييف المواقف، مؤكدًا أن هذا النهج كان حاضرًا منذ عهد حسن البنا والهضيبي، مشددًا:"شعارهم هو: لا يظهر، لا يكتب، لا يفكر".

الإخوان استخدموا العنف: رش الزيت وحرق الكباري

وكشف نوح عن أن التنظيم استخدم وسائل تخريبية خطيرة عبر تاريخه، منها رش الزيت على الطرق العامة، وهي وقائع حقيقية مسجلة في ملفات القضايا، بالإضافة إلى حرق الكباري والمنشآت ضمن خطة لإرباك الدولة وضرب ثقة المواطن في مؤسساتها.

مشروع فتنة وطنية وتدمير الثقة في الدولة

وأضاف أن هدف الجماعة هو ضرب استقرار الدولة وزرع الشك في قدرتها على فرض الأمن، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب ليس وليد اللحظة، بل امتداد لمشروع قديم يهدف إلى تفتيت الثقة الوطنية.

24 إعلاميًا مجندًا بالخارج لخدمة الإخوان

وأشار نوح إلى أن هناك نحو 24 إعلاميًا مصريًا في الخارج يعملون بشكل مباشر لخدمة المشروع الإخواني، بخلاف العاملين في قناة الجزيرة، مؤكدًا أن هؤلاء يمثلون أدوات تأثير وتوجيه دعائي للجماعة.

الإخوان يقتلون أبناءهم لخدمة التنظيم

وشدد على أن الجماعة لا تتورع عن التضحية بأعضائها، حتى من أبنائها، في سبيل مشروعها، مؤكدًا:"الإخوان قتلوا أبناءهم من أجل التنظيم".

الكذب أسلوب حياة في العقيدة الإخوانية

واختتم نوح تصريحاته بالتأكيد على أن الكذب والتخفي جزء من تربية الطفل الإخواني، موضحًا أن الكذب لا يُعتبر سلوكًا خاطئًا في أدبيات الجماعة، بل يُدرّس باعتباره "تقية" مشروعة لخدمة أهداف التنظيم السري.

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