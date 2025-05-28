محافظ شمال سيناء يستقبل عضو الكونجرس الأمريكي لتفقد معبر رفح

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم الأربعاء، تيم شيلي عضو الكونجرس الأمريكي وإيفينيا سيدرياس نائبة السفير الأمريكي والوفد المرافق، بمكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

محافظ شمال سيناء يستقبل عضو الكونجرس الأمريكي



واستعرض المحافظ خلال اللقاء الجهود المصرية المبذولة في احتواء الموقف في قطاع غزة بالتعاون مع عدد من الشركاء.

كما استعرض المحافظ عدد من التهديدات في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المصرية في احتواء هذه التهديدات.

وثمن عضو الكونجرس الأمريكي الدور الكبير الذي تقوم به مصر في تهدئة الأوضاع في غزة، مشيدا بدور محافظة شمال سيناء في استقبال المساعدات وإيصالها إلى قطاع غزة.



واصطحب المحافظ عضو الكونجرس الأمريكي والوفد المرافق في زيارة تفقدية إلي معبر رفح البري، للاطلاع على الجهود المصرية في هذا الشأن.

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