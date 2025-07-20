قنابل سايكس بيكو تنفجر، توفيق عكاشة يكشف المرحلة الجديدة لتقسيم الدول العربية الآن

أثار الإعلامي توفيق عكاشة الجدل برسالته بشأن اتفاقية سايكس بيكو، التي تم توقيعها في 1916، التي تم بموجبها اقتسام تركة "الدولة العثمانية" على الأراضي العربية الواقعة شرقي المتوسط.

قنابل سايكس بيكو الزمنية تنفجر الآن

وأشار توفيق عكاشة إلى أنه تم وضع قنابل زمنية، وصفها بـ "النووية"، في معاهدة سايكس بيكو، والتي يمكن أن تنفجر في الوقت المحدد، مؤكدًا أن هذه القنابل هي (عرقية، وطائفية ومذهبية) في المنطقة.

تفجر الأوضاع في السويداء، فيتو



وقال توفيق عكاشة عن قنابل اتفاقية سايكس بيكو ": عندما تم عقد اتفاقية سايكس وبيكو ١٩٠٦ تم وضع قنابل زمنية نووية بها تنفجر فى الزمن المحدد لها، وهذه القنابل هى عرقية وطائفية ومذهبية فى المنطقة من بلاد الشام، وبلاد ما بين النهرين (العراق) وايران وتركيا، ثم بعد ذلك تخفيض مساحة مصر بتقسيمها إلى دولتين مصر والسودان.. وتم التفجير الآن"

وبرغم أن اتفاقية سايكس بيكو تم توقيعها عام 1916، لكن توفيق عكاشة كتبها بتاريخ 1906، وعندما راجعه أحد المتابعين بأن التاريخ الذي كتبه عن الاتفاقية السرية التي تم توقيعها بين بريطانيا وفرنسا لتقسيم مناطق النفوذ في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى، كانت في 1916.

رد توفيق عكاشة قائلًا: "لورانس العرب"

دور لورانس العرب في الثورة العربية وتقسيم سايكس بيكو

يذكر أن لورانس العرب أو "توماس إدوارد لورانس"، هو ضابط بريطاني، أدى دورًا مهمًا في الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية، لكنه لم يكن له دور مباشر في اتفاقية سايكس بيكو نفسها.

لورنس العرب الضابط البريطاني ودوره في الثورة العربية، فيتو

وكانت اتفاقية سايكس بيكو، الموقعة عام 1916، هي اتفاقية سرية بين بريطانيا وفرنسا، لتقسيم مناطق النفوذ في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى، بينما عمل لورانس على تحريض العرب على الثورة العربية الكبري ضد الأتراك ووعدهم بالاستقلال.

وبرغم أن لورانس كان على علم باتفاقية سايكس بيكو، لكنه لم يشارك في صياغتها، بل على العكس، شعر بخيبة أمل وخيانة بسببها، حيث إن بريطانيا نقضت وعودها للعرب بالاستقلال، وكان الغرض من الثورة العربية هو تقسيم أملاك الدولة العثمانية من الدول العربية بين إنجلترا وفرنسا.

وأصابت اتفاقية سايكس بيكو الغرب بالإحباط الكبير، وأدت هذه الأحداث إلى توتر العلاقات بين لورانس وبريطانيا، وزعزعت ثقته في الوعود البريطانية.

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