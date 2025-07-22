أخبار الرياضة اليوم: حسن شحاتة يغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية، جون إدوارد يفشل في أول اختبار حقيقي بالزمالك، والجزيرة الإماراتي يعلن التعاقد مع إبراهيم عادل

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري، أن الكابتن حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية عبر تاريخها، غادر المستشفى بعد خضوعه، مساء أمس الإثنين، لجراحة تكللت بالنجاح، وباتت حالته الصحية مستقرة ومطمئنة.

استرجع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بداية مشواره مع الفريق، موضحا أنه كان ينتظر بداية مشواره مع الأهلي بفارغ الصبر، وكان يشعر بحماس كبير".

كشف الصحفي سانتي أونا عن تطورات جديدة في ملف اهتمام ليفربول بالتعاقد مع الجناح البرازيلي رودريجو، لاعب ريال مدريد.

فجر مصدر مسئول داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن فشل التعاقد مع الفرنسي تيدي أوكو جناح نادي لوزيرن السويسري، رغم الوصول لاتفاق شبه نهائي مع اللاعب وناديه.

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.

توج فريق الهلال بطلا لمسابقة دوري النخبة السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انتصاره الكبير على غريمه المريخ، برباعية نظيفة، في ختام مباريات مرحلة حسم اللقب.

طالب طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، إدارة نادي الزمالك اتخاذ قرارات حاسمة تجاه تصرفات أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق.

ذكرت تقارير إنجليزية أن ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، طلب زيادة عقده من أجل التجديد لفريقه.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أنه تم التوصل لاتفاق نهائي لضم محمد إسماعيل، مدافع فريق زد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يتوجه المهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي، نجم آينتراخت فرانكفورت، إلى مدينة لندن لاتمام تعاقده مع نادي ليفربول.

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