الثلاثاء 22 يوليو 2025
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رياضة

نجم الزمالك السابق: لا فائدة من فتوح وأنصحه بهذا الأمر

فتوح
فتوح

طالب طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، إدارة نادي الزمالك اتخاذ قرارات حاسمة تجاه تصرفات أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق.

طارق يحيي: مفيش فايدة من فتوح  

وقال طارق يحيى نجم الزمالك السابق في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: تكرار الأخطاء من فتوح يدل أنه مفيش فايدة في اللاعب.

وأضاف: أحمد فتوح يحتاج إلى قرصة ودن قوية من مجلس إدارة نادي الزمالك، لأن أحمد فتوح يلعب في ناد كبير بحجم الزمالك ولابد أن يدرك ذلك جيدا.

طارق يحيى ينصح أحمد فتوح بالزواج 

وواصل: أسمع النصيحة يا فتوح الجواز هيهديك شوية عن كدا  وما تفعله يا فتوح غلط وسينهي مسيرتك في الملاعب مبكرا للغاية.

وأختتم طارق يحيى تصريحاته قائلا: لا أعلم لماذا أحمد فتوح يفعل مثل هذه التصرفات وهو بحاجة إلى  حد كبير في حياته ينصحه

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