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رياضة

بين الهلال وليفربول، الكشف عن مصير إيزاك

إيزاك،فيتو
إيزاك،فيتو

اقترب السويدي ألكساندر إيزاك، مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، من حسم مستقبله بالمغادرة أو الاستمرار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب ما أكده لصحيفة الرياضية السعودية جونزالو جايتان أحد الوكلاء في الشركة القائمة بأعماله.

مصير مهاجم نيوكاسل 


وقال جايتان: «ندرس ونحلل كل الخيارات بالفعل، وقد نكون اقتربنا من الانتهاء للخطوة المقبلة الخاصة باللاعب»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل سواء بانتقال إيزاك أو استمراره مع «الماكبايس».



في المقابل، شددت تقارير إنجليزية على تمسك نيوكاسل باللاعب، مشيرة إلى أن النادي لن يوافق على رحيله بأقل من 150 مليون جنيه إسترليني في ظل اهتمام ليفربول والهلال بضمه.

 وخلال الموسم الماضي خاض المهاجم السويدي 42 مباراة بمختلف المسابقات سجل فيها 27 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة 

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