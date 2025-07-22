الثلاثاء 22 يوليو 2025
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رياضة

نجم الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

باسم علي
باسم علي

أعلن باسم علي لاعب النادي الأهلي والمقاولون العرب السابق، اليوم الثلاثاء، إعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعمر الـ37 عاما.

ونشر لاعب الأهلي السابق منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب:" بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم سأفتقد هذه اللعبة، وهي كرة القدم التي عشقتها منذ الصغر. سأفتقد المدربين واللاعبين والإداريين، وعمال غرف الملابس، وكل المسؤولين.

وواصل:"  سأفتقد أجمل أيام حياتي، وهي التي قضيتها داخل الملعب، لكنها سنة الحياة، أشكر كل شخص تعاملت معه منذ بدايتي في نادي شهداء الإسماعيلية، ثم انتقالي إلى نادي بترول أسيوط، ثم المقاولون العرب، بيتي الذي تعرف الناس علي من خلاله، وكان له فضل كبير علي، وكان سببا في تألقي وانضمامي لمنتخب مصر.

وأكمل: "ثم انتقالي للنادي الأهلي، أعظم ناد في الكون، حيث حققت البطولات والإنجازات، وكانت أسعد أيام حياتي فيه، هذا النادي الأعظم في التاريخ، ثم انتقلت إلى نادي الجونة المحترم، ولعبت بجوار لاعبين كبار، ثم عدت للمقاولون العرب، وبعدها إلى نادي مودرن سبورت، في تجربة استمرت ثلاث سنوات مليئة بالنجاحات، سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي، وسط مجموعة رائعة من اللاعبين".

وأنهي رسالته قائلا: "ثم كانت العودة مجددا إلى نادي المقاولون، والمشاركة في تحقيق هدف الصعود للدوري الممتاز والعودة لمكانه الطبيعي بين الكبار، إنها مسيرة أعتز وأتشرف بها وسط أهلي وأصدقائي، وأحمد الله أنني خرجت منها سالما، وأسأل الله التوفيق في ما هو قادم، شكرا جزيلا لكم جميعا.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق البنزرتي التونسي في ثاني مواجهات الفريق الودية خلال معسكره الحالي في تونس وتحديدا مدينة طبرقة التونسية. 

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الملعب التونسي
 مباراة الأهلي القادمة ستكون أمام البنزرتي التونس، ومن المقرر إقامتها يوم الجمعة القادم، الموافق 25 من شهر يوليو الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

وكان الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق إذاعة جميع مباريات الفريق الودية، المقرر أن يخوضها الأحمر خلال معسكر في تونس، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، وبذلك سيتم إذاعة مبارة الأحمر أمام البنزرتي عبر قناة الأهلي.

وكانت مباراة الأهلي أمام الملعب التونسي، انتهت بفوز بطل مصر بنتيجة 4ـ1، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين امس، على هامش معسكر الفريق الأحمر المقام حاليا على الأراضي التونسية، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

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