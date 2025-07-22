رسميًا، الجزيرة الإماراتي يعلن التعاقد مع إبراهيم عادل قادما من بيراميدز (فيديو)

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.

ونشر حساب الجزيرة فيديو للإعلان عن إبراهيم عادل وعلق: “من القاهرة إلى أبو ظبي، الجزراوية الاعزاء، نقدم لكم نجم فخر أبو ظبي الجديد، إبراهيم عادل”.

من القاهرة إلى أبو ظبي ✈️



الجزراوية الأعزاء، نقدم لكم نجم #فخر_أبوظبي الجديد 🥁 إبراهيم عادل 🤍🖤#نادي_الجزيرة pic.twitter.com/gw1y85zVmj — نادي الجزيرة (@aljazirafc) July 22, 2025

بيراميدز يوافق على عرض الجزيرة لضم إبراهيم عادل

وأنهى نادي بيراميدز اتفاقه مع الجزيرة الإماراتي بانتقال لاعبه إبراهيم عادل إلى صفوف الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إبراهيم عادل ينتقل إلى الجزيرة الإماراتي

وأنهى الناديان إجراءات الصفقة بموافقة اللاعب على انتقاله مقابل 5 ملايين دولار ليدخل قائمة أغلى الصفقات بالدوري المصري.

جاء ذلك رغم العروض الأوروبية التي تلقاها اللاعب مؤخرا لكن بيراميدز رأى أن المقابل المادي لا يتناسب مع إمكانيات اللاعب الدولي.

إبراهيم عادل من المريخ البورسعيدي إلي بيراميدز

وبدأ إبراهيم عادل مسيرته الكروية بصفوف فريق نادي المريخ قبل أن ينتقل إلى بيراميدز وهو تحت 21 عاما في عام 2017- 2018.

وتألق مع الفريق السماوي كما ظهرت إمكانياته الكروية مع منتخب مصر الأول ومنتخب مصر الأولمبي.

ولعب صاحب الـ 24 عاما مع بيراميدز في الموسم الماضي 35 مباراة بواقع 2526 دقيقة، سجل خلالها 15 هدفا وقدم 12 تمريرة.

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