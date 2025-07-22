الهلال يتوج بلقب دوري النخبة السوداني بالفوز على المريخ 0/4

توج فريق الهلال بطلا لمسابقة دوري النخبة السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انتصاره الكبير على غريمه المريخ، برباعية نظيفة، في ختام مباريات مرحلة حسم اللقب.

تفاصيل مباراة الهلال ضد النريخ

وأنهى نادي الهلال الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة، قبل أن يضيف الهدف الرابع خلال أحداث الشوط الثاني.

وبهذا الانتصار تساوى الهلال مع المريخ والأهلي مدني في صدارة المرحلة الحاسمة برصيد 14 نقطة، لكن الهلال تفوق في فارق الأهداف على الفريقين وفي فارق المواجهات المباشرة أيضا، ليحرز لقب دوري النخبة السوداني في موسمه الاستثنائي.

يذكر أن شوقي غريب هو مدرب فريق المريخ السوداني، وهذه أول خسارة له في دوري النخبة السوداني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.