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رياضة

الهلال يتوج بلقب دوري النخبة السوداني بالفوز على المريخ 0/4

الهلال السوداني،
الهلال السوداني، فيتو

توج فريق الهلال بطلا لمسابقة دوري النخبة السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انتصاره الكبير على غريمه المريخ، برباعية نظيفة، في ختام مباريات مرحلة حسم اللقب.

تفاصيل مباراة الهلال ضد النريخ

وأنهى نادي الهلال الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة، قبل أن يضيف الهدف الرابع خلال أحداث الشوط الثاني.

وبهذا الانتصار تساوى الهلال مع المريخ والأهلي مدني في صدارة المرحلة الحاسمة برصيد 14 نقطة، لكن الهلال تفوق في فارق الأهداف على الفريقين وفي فارق المواجهات المباشرة أيضا، ليحرز لقب دوري النخبة السوداني في موسمه الاستثنائي.

يذكر أن شوقي غريب هو مدرب فريق المريخ السوداني، وهذه أول خسارة له في دوري النخبة السوداني.

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الهلال المريخ دوري النخبة السوداني الأهلي مدني شوقى غريب

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