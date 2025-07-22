حسن شحاتة يغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية

كشف الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري، أن الكابتن حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية عبر تاريخها، غادر المستشفى بعد خضوعه، مساء أمس الإثنين، لجراحة تكللت بالنجاح، وباتت حالته الصحية مستقرة ومطمئنة.

حسن شحاتة، فيتو

ويُعد حسن شحاتة من أعظم المدربين في تاريخ منتخب مصر، بعد قيادته للفراعنة لتحقيق ثلاثية كأس الأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

حسن شحاتة خضع لجراحة عاجلة

تعرض الكابتن حسن شحاتة نجم منتخب مصر والزمالك السابق والمدرب التاريخى للفراعنة، لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية تستلزم خضوعه لجراحة عاجلة اليوم.

وكان كريم حسن شحاتة أكد في تصريحات سابقة أن حسن شحاتة حصل على نصف بطولات مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تتويجه مع الفراعنة بثلاث بطولات أفريقية.

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